Melania Trump meravigliosa in bianco ma bellezza e look nascondono dei segreti (Foto)

Bellissima come sempre Melania Trump ha continuato a sorridere tutto il tempo accanto al marito indossando un look come sempre perfetto ma che sembra nascondere messaggi precisi (foto). Meravigliosa Melania Trump in bianco, è così che si è presentata per l’annuale Congressional Ball, il terzo per il presidente. Discorso, cena e il tradizionale ballo ed è sempre la first lady a brillare anche grazie all’abito bianco e argento. Anche lo scorso anno per la stessa occasione aveva scelto un outfit bianco ma si trattava di un vestito fasciante e pieno di paillettes e sembra non sia un caso se quest’anno ha scelto un mantello con i profili d’argento. Look firmato dallo stilista libanese Reem Acra, look costoso, ben 3.500 euro. Ormai siamo abituati alle spese della bellissima moglie di Donald Trump ma non avevamo ancora dimenticato l’ultimo cappotto colorato che arriva quello nuovo.

MELANIA TRUMP TRA ABITI E MAKE UP, COSA C’E’ DIETRO TANTA BELLEZZA

In Free Melania è la biografia non autorizzata in cui Kate Bennett svela un po’ di cose, proprio sugli abiti che sceglie. L’ex modella slovena sembra che usi l’abbigliamento per lanciare messaggi al marito che la vorrebbe sempre in abiti fascianti, sensuali. Quindi il cappotto appoggiato sulle spalle serve a evitare che lui le prenda la mano; i pantaloni esprimono il suo disappunto per qualcosa; sono il capo che Donald Trump non preferisce.





Inoltre, tra gli altri particolare rivelati ci sarebbero non le camere separate per i coniugi ma addirittura piani separati. Per finire il dettaglio che farà certo invidia a tante donne: Melania Trump ogni giorno può contare su parrucchiere e make up, un’ora mezza solo per la sua bellezza, in più c’è la scelta del look del giorno. Inoltre, si dedica ogni giorno al pilates per mantenersi in forma perfetta e di certo seguirà una dieta ben bilanciata.





