Letizia Ortiz, la gonna low cost di Zara abbinata agli stivali e maglia nera è un altro outfit da imitare (Foto)

Nuovi look per Letizia Ortiz, tutto molto elegante ma forse si tratta di outfit un po’ troppo cupi, tutti in grigio e nero, la scelta vincente però è la gonna di Zara (foto). Sono tanti i capi di abbigliamento del brand Zara che Letizia di Spagna sceglie di indossare nelle varie stagioni, marchio spagnolo, capi low cost ma di ottima qualità e così la regina ispira molte donne, non solo spagnole. In tante seguono la sua moda ma prima del Natale ci aspettavamo look più colorati, arrivano le feste. Il rosso è da sempre il suo colore preferito ma questa volta non c’è nemmeno per la cartolina natalizia della royal family. Anzi, per la prima volta la cartolina è riciclata, la foto è di qualche mese fa ma evidentemente i reali spagnoli sono presi da altri impegni. Dopo le varie uscite con look grintosi la moglie di re Felipe propone nuovi outfit, ben tre e tutti a Madrid, ma tutti dai toni un po’ troppo cupi.

LETIZIA DI SPAGNA SCEGLIE ANCORA UNA VOLTA UN CAPO ZARA

Il nero è sempre presente ma il grigio mette davvero un po’ di tristezza, tra tutti i nuovi look almeno si salva la gonna a stampa pitonata di Zara. Un look economico che fa sempre piacere a molti. L’ha scelto per il primo forum globale sull’impatto socioeconomico degli incidenti stradali. Ecco come ha abbinato la gonna Zara, è la scelta più semplice che potesse fare.





Stivali alti nero che fasciano la gamba, la gonna resta leggera e si ferma in vita con una cintura; maglia rigorosamente indossata all’interno della gonna, ovviamente nera, semplice, girocollo per dare più importanza alla gonna, per non eccedere. Non è un look del tutto perfetto ma piace sempre la scelta di puntare su Zara come tante altre donne, come spesso fa anche Meghan Markle.