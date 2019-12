Le frasi più belle da inviare per Natale sui social: da Whatsapp a Facebook

Siete pronti a inviare gli auguri per questo Natale 2019? Per festeggiare la giornata del 25 dicembre è ormai fondamentale trovare la frase giusta per sorprendere amici e parenti attraverso Whatsapp e Facebook. Mancano pochi giorni e finalmente potremo augurare buone feste a tutte le persone a noi care. Ormai la classe frase d’auguri come ‘Tanti auguri a te e famiglia’ è superata per molti. Anche il vostro biglietto di auguri per questo Natale 2019 deve essere speciale? Abbiamo deciso di indicarvi le più belle frasi da inviare il 25 dicembre su Whatsapp e Facebook.

FRASI DA INVIARE PER NATALE: COME FARE GLI AUGURI SU WHATSAPP E FACEBOOK AD AMICI E PARENTI

Abbiamo raccolto per voi le frasi più belle da inviare a Natale 2019 sui social ad amici e parenti. Siete anche voi alla ricerca di un pensiero speciale da inviare per augura buona festa ai vostri cari? Spesso è difficile trovare le parole giuste che possano rappresentare ciò che pensate e ciò che volete augurare ad amici e parenti sui social. Proprio per tale motivo, abbiamo scelto di darvi una mano raccogliendo le frasi più belle. Natale 2019 sta arrivando e noi dobbiamo prepararci non solo a trovare il regalo perfetto (vi consigliamo di prendere in considerazione le bellissime saponette profumate) ma anche la frase ideale per fare il vostro augurio. Sicuramente potrete utilizzare questi aforismi anche per i biglietti che accompagnano i regali. Conviene iniziare a pensare al messaggio giusto da scrivere che sia sui social che su un pezzo di carta. L’importante è scegliere la frase che più rappresenta il vostro pensiero. C’è davvero l’imbarazzo della scelta tra questi pensieri che abbiamo scelto di proporvi. Con ognuna di esse avrete la possibilità di sorprendere i vostri amici e parenti. Specialmente chi ha poca fantasia e non trova le parole giuste può avere l’opportunità di scrivere la frase perfetta per fare gli auguri di Natale 2019. Ora vediamo insieme quali sono i pensieri che abbiamo raccolto per voi.

Natale una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa fare è che sia Natale ogni giorno!

Ti abbraccio e ti auguro di trovare sotto l’albero la gioia, la felicità ed immenso amore. Che sia un Natale unico ed indimenticabile! Auguri di Natale

Ogni tuo sorriso accende in cielo una nuova stella. Continua a brillare per sempre, i tuoi sogni sono a portata di mano, realizzali! Tanti auguri di Natale!

Auguri di Natale e che la Pace, la gioia e l’armonia siano lo sfondo della tua vita. Tanti auguri di Buon Natale

Con te accanto è Natale tutto l’anno. Grazie di esserci sempre. Buon Natale!

A Natale regala tutto il tuo amore, il tuo meraviglioso sorriso… sarà il più bel dono del mondo. Tanti auguri!

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa farti è che sia Natale ogni giorno!

Le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo. (Antoine de Saint-Exupèry, Il piccolo principe)