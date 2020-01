Grafico Paolo Fox Capricorno 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri

Abbiamo appena dato il benvenuto a questo nuovo anno 2020 ma che cosa c’è da aspettarsi dalle stelle? E’ stato Paolo Fox, nel consueto appuntamento nel programma I Fatti Vostri, a spiegare che tipo di anno sarà per ogni segno dello zodiaco. Paolo Fox ha anche mostrato un grafico ai telespettatori di Rai Due dove fa vedere nel dettaglio, mese per mese, cosa succederà a livello di amore, di lavoro e di fortuna. In questo articolo noi ci concentreremo sul segno del capricorno. E’ forse il vostro segno zodiacale? Bene, allora andiamo a vedere insieme l’oroscopo e il grafico di Paolo Fox per questo nuovo anno.

Grafici Paolo Fox 2020: come sarà il nuovo anno per il segno del Capricorno

Il capricorno si troverà finalmente ad un vero punto di svolta dopo molti, molti anni. I nati sotto questo segno avranno volta di ricominciare tutto da zero ma anche di ripartire da soli e da se stessi. Giove e Saturno saranno nel segno questo significa che anche a livello amoroso, i sentimenti personali potranno essere vissuti in maniera buona e completa. Sarà tra i mesi di gennaio e di maggio il vero apice per quanto riguarda l’amore. Arriverà infatti una ottima situazione per i nati sotto il segno del capricorno.

E per quanto riguarda il lavoro invece? Anche qui davvero ottime notizie per i capricorno. La prima parte del nuovo anno sarà infatti ricca di successi pure lavorativi. Durante l‘ultimo periodo di questo 2020 però ci saranno delle sorprese di enorme importanza per i nati sotto questo segno zodiacale.

Un nuovo anno sicuramente ricco di opportunità per il capricorno quindi. Ma a livello di fortuna che cosa c’è da aspettarsi ancora? Sarà un po’ altalenante la fortuna per quest’anno ma sicuramente il capricorno è uno segni più favoriti del 2020 quindi non ci si può lamentare troppo.

CLICCATE QUI PER VEDERE L’OROSCOPO COMPLETO DI PAOLO FOX PER IL SEGNO DEL CAPRICORNO.

Ecco qui, invece, il grafico di Paolo Fox per l’anno 2020 per i nati sotto il segno del capricorno: