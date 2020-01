Grafico Paolo Fox Sagittario 2020: l’oroscopo per il nuovo anno da I Fatti Vostri

E’ finalmente partito il nuovo anno 2020 e c’è chi già si chiede come andrà quest’anno. A svelarci qualcosa in più, a livello di oroscopo, è stato proprio Paolo Fox con il suo appuntamento durante la puntata di Capodanno a I Fatti Vostri. Paolo Fox ha qui spiegato come andrà il nuovo anno per ogni segno dello zodiaco ed ha anche illustrato un grafico dettagliato per ogni mese del 2020. Amore, lavoro e fortuna… Come andrà? In questo articolo ci concentreremo sul segno del sagittario. Andiamo subito a vedere il grafico di Paolo Fox per questo segno zodiacale quest’anno.

Grafici Paolo Fox 2020: ecco come sarà il nuovo anno per il segno del Sagittario

Il nuovo anno partirà in crescendo per i nati sotto il segno del sagittario. Già i primi mesi del 2020, infatti, saranno positivi sia per quanto riguarda l’amore che per quanto riguarda il lavoro. Il sagittario avrà più voglia di sentirsi libero rispetto a delle situazioni che nel passato lo hanno fatto sentire bloccato. Per Paolo Fox i nati sotto questo segno dello zodiaco hanno bisogno di volare alto e non pensare troppo a rimorsi e a persone che rimarcano sempre tutto quello che non va bene. I nati sotto il segno del sagittario avranno bisogno di avere al proprio fianco persone ottimiste, proprio come il segno stesso.

I periodi migliori per quanto riguarda il sagittario saranno i mesi primaverili ed estivi e l’ultimo periodo dell’anno che sarà ancora meglio dei precedenti. Questo nuovo anno sarà dunque un anno molto importante per i nati sotto il segno del sagittario. Il 2020 si preannuncia un anno di crescita e non mancheranno nemmeno i viaggi. Cosa dire sulla fortuna? Il primo picco sarà nel mese di aprile ma sarà il periodo che va da luglio ad ottobre quello più interessante sotto questo aspetto.

