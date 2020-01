Befana 2020, i video più simpatici e divertenti da inviare su Whatsapp

Le feste stanno ormai per terminare. Lo sappiamo bene, l’Epifania tutte le feste porta via! Ma sappiamo anche che la giornata dedicata all’Epifania è una delle più importanti delle feste natalizie. Dunque il 6 gennaio 2020 oltre a mangiare caramelle e dolci di ogni tipo portati dalla befana (e magari pure un po’ di carbone!) possiamo mandare dei messaggi molto carini e divertenti su Whatsapp. Oramai i messaggi nel giorno della befana sono davvero immancabili. E’ quasi sempre l’ironia a farla da padrone durante l’Epifania. E’ così che abbiamo deciso di mostrarvi alcuni video molto simpatici che potete inoltrare ai vostri parenti, ai vostri amici o ai vostri colleghi nella giornata dedicata alla befana.

I video da inviare su Whatsapp per la befana 2020: i messaggi più simpatici per amici e parenti

Il giorno dell’Epifania chiuderà queste magiche feste natalizie ma è sempre tempo di fare gli auguri. Per la festa dell’Epifania si possono, infatti, mandare degli auguri molto simpatici e originali ad amici, parenti, colleghi e conoscenti. Che tipo di auguri? Noi abbiamo pensato a dei video divertentissimi per strappare un sorriso a chi decidete di inviare il messaggio su Whatsapp.

Il web è davvero pieno di video divertenti riguardanti proprio il giorno della befana e noi ne abbiamo selezionato qualcuno in particolare per sorprendere tutti i vostri cari e affezionati contatti di Whatsapp. Non vi resta allora, a questo punto, che scorrere l’articolo e trovare le clip che abbiamo scelto di mostrarvi. C’è una vastissima scelta di video per fare degli auguri speciali e divertenti nel giorno dell’Epifania per cui pensate soprattutto ai gusti e allo stile del vostro destinatario. Sicuramente qui di seguito troverete il video per la befana 2020 che fa per voi. E ricordatevi che queste clip potranno essere condivise non solo attraverso il caro Whatsapp ma anche sui social network come Facebook e Twitter per fare gli auguri proprio a tutti!

Questi sono solo alcuni dei divertentissimi video che girano sul web. Insomma non vi resta che scegliere quello perfetto per il vostro destinatario! Buona Epifania!