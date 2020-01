Le immagini più belle per dare della Befana ad amiche e parenti

Siete alla ricerca di immagini per dare della befana alle vostre amiche e parenti? Abbiamo scelto di condividere con voi le più belle da inviare il giorno della Befana alle donne che fanno parte della vostra vita. Un modo ironico e simpatico per fare gli auguri all’amica, alla madre, alla sorella e a chiunque vogliate sorprendere. Riuscirete sicuramente a strappare loro un gran bel sorriso. Scegliendo una di queste immagini da noi selezionate per dare della befana ad amiche e parenti avrete l’opportunità di inviare un messaggio decisamente originale e per nulla banale.

EPIFANIA 2020, LE IMMAGINI PIÙ BELLE DA INVIARE PER DARE DELLA BEFANA AD AMICHE E PARENTI

Sta ormai arrivando anche la Festa della Befana e non possiamo non iniziare a pensare al modo giusto per sorprendere amiche e parenti. raccolta. Dopo aver selezionato per voi le frasi più belle per fare gli auguri a Natale, abbiamo raccolto per voi le immagini più belle per dare della befana a tutte le persone che avete scelto di sorprendere. Sarà davvero una sorpresa per loro ricevere un messaggio così ironico e simpatico, che potranno poi a loro volta ricondividere. Quest’anno, inviando queste immagini, riuscirete a non apparire per nulla banali, anzi. Se siete, dunque, stanchi dei classici auguri, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra raccolta. Non solo, potrete anche utilizzarle per condividere un post sui vari social e conquistare così i vostri follower. La festa della Befana non è solo attesa dai bambini per la calza di dolci e giocattoli, ma anche dai più grandi. Questa festività, infatti, ha un significato importante.

Scendendo nel dettaglio, rappresenta la visita dei Re Magi al Bambin Gesù. Dunque, non potete non inviare anche il 6 gennaio 2020 il vostro messaggio di auguri, augurando ai vostri cari di trascorrere una giornata serena. Ma se volete strappare un sorriso e qualche risata vi consigliamo di scegliere una tra queste immagini ironiche da inviare sulle varie app di messaggistica e da condividere sui social. Costa state aspettando? Salvate già da ora l’immagine che più vi ha colpito per dare della befana ad amiche e parenti durante la festa dell’Epifania.