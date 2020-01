La mamma e la sorella di Kate Middleton ai Caraibi, bellissime in bikini (Foto)

Domani sarà il gran giorno di Kate Middleton, la duchessa sta per spegnere le sue 38 candeline ma oggi la rivista Diva e Donna festeggia mostrando le foto della mamma e della sorella ai Caraibi. Pippa Middleton e Carole Middleton in bikini nel luogo di vacanza che hanno appena lasciato sono un vero splendore, le definiscono le due “Bond girl” e non c’è dubbio che il complimento sia meritato per entrambe. Il 9 gennaio è il compleanno della moglie del principe William, sembra che non ci saranno grandi feste ma un compleanno a cui brindare nella casa di campagna a Norfolk con amici e alcuni della famiglia. Si mormora che non ci saranno nemmeno questa volta i cognati Harry e Meghan, ci saranno invece la figlia di Kate e un gruppo sceltissimo di amici. Meghan Markle e il principe Harry sono appena tornati dal Canada ma nonostante questo si dice che non siano stati invitati alla festa di domani.

PIPPA E CAROLE MIDDLETON AI CAIRAIBI

Sulla spiaggia delle Antille non mancano i paparazzi e gli scatti delle due Middleton in bikini stanno facendo il giro del mondo. Ovvio che la curiosità sia forte perché sono la mamma e la sorella della futura regina d’Inghilterra. Al gossip interessa qualunque cosa riguarda la famiglia reale inglese, nei loro confrotni l’attenzione è sempre alta.





C’è da dire che Pippa e Carole sono davvero in gran forma, con loro c’è anche il marito della damigella che con il suo lato B nel giorno del royal wedding di Kate e William quasi oscurò la sorella. James Matthews e Pippa sono più innamorati che mai, in vacanza ai Caraibi felici anche si condividere tutto con la suocera. Immaginiamo quindi che il viaggio che William ha organizzando come regalo di compleanno per Kate sarà solo per loro due e i bambini.