Letizia Ortiz meravigliosa in blu elettrico ma il gesto del marito la gela (Foto)

Dai look più semplici a quelli in cui la regina Letizia Ortiz sfoggia tutto il suo charme, la moglie di Felipe di Spagna non sbaglia un outfit e anche in blu elettrico è lei la più bella (foto). Tra tante bellezza ed eleganza e il protocollo da rispettare però ogni tanto per un attimo dimentica che in pubblico e soprattutto in occasioni importanti non può scambiare nessuna tenerezza con suo marito. Bello che cerchi la sua mano ma è terribile quando il re di Spagna finge di non vederla e non batte ciglio apparendo indifferente. Un ricevimento a Palazzo reale e Letizia di Spagna in abito blu elettrico ancora una volta oscura tutte le altre donne presenti, solo il marito sembra non accorgersi del suo fascino. In realtà non è così o almeno immaginiamo che ignorare il gesto d’affetto della moglie sia giustificato dall’etichetta.

L’ABITO BLU ELETTRICO CON SPACCO PROFONDO DI LETIIZA DI SPAGNA

Un abito blu lungo fino alla caviglia, elegante e sensuale al tempo stesso perché lo spacco è davvero profondo. L’ex giornalista sfoggia ancora una volta tutta la sua bellezza ma un po’ si annoia, l’accoglienza a Palazzo è lunga così si distrae e cerca per un attimo conforto dal marito, cerca la sua mano, ma accade ciò che i fotografi hanno subito immortalato con i loro scatti.





Letizia Ortiz cerca la mano del marito durante la cerimonia, allunga la mano verso la sua con molta discrezione, senza dare nell’occhio ma Felipe non cede e attento a ogni dettaglio ignora il gesto affettuoso della regina e prosegue impassibile. Per un attimo il gelo ma il sorriso della Ortiz non si spegne, purtroppo il protocollo va osservato, un re non può lasciarsi andare anche se tutti avremmo voluto la favola più bella fino in fondo.