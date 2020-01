Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Leone: tutto quello che succederà secondo le stelle

Come andranno le cose ai nati sotto il segno del leone nel corso del mese di febbraio 2020? Lo possiamo scoprire grazie all’oroscopo di Paolo Fox che ci parla dell’amore, del lavoro e anche della salute. In amore febbraio è un mese molto interessante e possono nascere nuove storie. Nel lavoro c’è la possibilità di recuperare dopo mesi difficili e buttarsi in un nuovo progetto. La salute va abbastanza bene anche se manca lo stress e c’è comunque un po’ di stanchezza da recuperare. Ecco di seguito tutte le previsioni dettagliate.

Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Leone: tutte le previsioni per quanto riguarda amore, lavoro e salute

Amore – Si tratta di un mese molto interessante per i nuovi amori. Febbraio dunque può essere un momento importante per i nati sotto il segno del leone che sono single, perché hanno la spinta ad agire, a lasciarsi andare. E’ un periodo romantico e non ci sono limiti. Una bella giornata per i sentimenti è domenica 16 febbraio. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tutta la seconda parte del mese potrà rivelarsi molto interessante per il leone. Bisogna però stare attenti alle relazioni parallele, perché i tradimenti possono venire a galla da un momento all’altro. I nati sotto questo segno possono ripensare a storie passate, perché hanno difficoltà ad accettare le sconfitte. Meglio però lasciare il passato lì dov’è. Arriva la voglia di riscatto dal punto di vista sentimentale, anche per chi è solo da poco. Giornate positive sono il 26 e il 27 del mese.

Lavoro – Bisogna essere attivi per recuperare problemi nati alla fine del 2019. I liberi professionisti, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sono molto forti anche nel mese di febbraio 2019. Ci saranno contratti da valutare, da firmare. I più abili riusciranno a concludere una vantaggiosa compravendita. Il leone non avrà più il Sole contrario dopo il 19 e dunque l’oroscopo di Paolo Fox invita a considerare le nuove proposte dopo quella data. Le entrate possono aumentare rispetto all’inizio dell’anno. Venere in aspetto positivo migliora il modo di porsi sul lavoro e questo sicuramente giova.

Salute – L’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 ci fa sapere che per il leone è un buon cielo. Però la stanchezza si fa sentire perché ci si riposa troppo poco. Anche lo stress può fare capolino. Meglio prendersi qualche giorno di vacanza, possibilmente in un luogo lontano, per ricaricarsi un po’. Le cure sono favorite dopo il 19 del mese, ma soprattutto dopo il 26 febbraio.