Meghan chiama Kate Middleton risponde: lei e William felici e sorridenti dopo la decisione di Harry e i sudditi sono pazzi dei duchi

Questa mattina hanno fatto il giro del mondo le foto di Meghan Markle alla sua prima uscita in Canada ma nel giro di pochi minuti le immagini della moglie di Harry sono state sostituite, nelle prime pagine dei siti inglesi, da quelle di Kate Middleton e William alla loro prima uscita pubblica dopo il “grande scandalo”. Come dire: Meghan chiama, Kate risponde ma adesso i duchi di Cambridge, che sono a Londra e fanno parte della famiglia reale, meritano un posto in primo piano. E’ più importante parlare di quello che fanno loro che spettegolare delle vicende di Meghan oltreoceano a quanto pare. Ma sarà davvero così? Una cosa è certa: l’affetto per Kate è sempre lo stesso anzi, la duchessa di Cambridge nel Regno Unito è amatissima e i sudditi di sua maestà, con tutto il rispetto per la Regina Elisabetta, hanno già un posto nel loro cuore da riservare alla moglie di William. Dopo aver salutato la folla di curiosi Kate e William si sono cimentati con la preparazione dei frullati tra sorrisi e grosse risate. Nascondono così la tensione per quello che è successo?

E chiaramente anche oggi Kate è regina di stile e detta legge per quanto riguarda le tendenze e le mode da seguire.

Vediamo quelle che sono state le scelte di Kate per l’uscita nello Yorkshire in compagnia di William.

Qui le foto di Kate Meghan Markle paparazzata in Canada senza Harry

KATE MIDDLETON CAPPOTTINO VERDE E ABITO FANTASIA MENTRE PREPARA FRULLATI

E non passa inosservata la scelta di Kate che oggi ha sfoggiato per l’occasione un abito di tendenza ma alla portata di tutto. Il vestito indossato oggi da Kate Middleton è un abito di Zara, che di certo nelle prossime ore andrà a ruba.

Con la stampa di tendenza, il vestitino Zara indossato oggi da Kate, costa solo poche sterline, ed è alla portata di tutti! Un abito low cost come quelli che piacciono tanto a Kate! Anche se c’è da dire che il cappottino verde oliva di Alexander McQueen sicuramente costa un tantino di più ma Kate è sempre una duchessa, non lo scordiamo!