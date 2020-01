Kate Middleton dice addio a Harry, oggi è lei la più triste (Foto)

Dopo l’incontro tra Harry, William, Carlo e la regina Elisabetta c’è stata la prima uscita pubblica dei duchi di Cambridge e oggi è il momento dell’addio di Kate Middleton al cognato con cui ha sempre avuto un feeling speciale (foto). E’ il giorno più triste per Kate, lei era assente al summit mentre Meghan Markle era in collegamento telefonico dal Canada. E’ l’ultimo giorno di Harry come Senior Royal, poi lui andrà verso una nuova vita. Lui prepara le valigie e forse non sarà più Sua Altezza Reale il principe Harry ma prima ha presenziato al suo ultimo royal duty. Forse si fermerà ancora qualche giorno in Inghilterra, tutto per potere gestire al meglio la Megxit, ma il lancio della Coppa del Mondo di Rugby prevista per il 2021 è il suo ultimo atto prima di uscire di scena. Così tutti immaginano la giornata di oggi di Kate, lei che abbiamo visto tante volte sorridere e accarezzare con lo sguardo il fratello piccolo di suo marito, lo zio dei suoi bambini. Tante le risate tra loro immortalate dai fotografi, un legame speciale che sembrava potesse proseguire anche con l’arrivo nella royal family della bella Meghan Markle.

FINISCE L’EPOCA DEI FAB THREE

L’epoca dei Fab Four, ovviamente Harry, William, Meghan e Kate, è durata davvero pochissimo, purtroppo finisce anche l’epoca dei Fab Three. I due ragazzi orfani troppo presto della meravigliosa Diana, e poi l’arrivo di Kate Middleton che prima di diventare duchessa era la deliziosa ragazza maschiaccio pronta a ogni sport e sempre alla mano ma soprattutto la figura capace di trasmettere serenità a entrambi perché cresciuta in una famiglia unita, ciò che ai due principi era mancato.





Tutto questo oggi non esiste più e restano solo William e Kate anche se in apparenza Harry e Meghan sono andati via con il benestare della regina Elisabetta. Dall’annuncio dei duchi di Sussex è cambiato tutto a Buckingham Palace ma non sapremo mai quanto sia cambiata in questi giorni la vita per i Fab Three, anche se le sorprese in futuro potrebbero non mancare.