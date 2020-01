Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Sagittario: scopriamo quali sono le previsioni

Oggi vediamo cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 per quanto riguarda i nati sotto il segno del sagittario. Quali sono le previsioni su amore, lavoro e salute per questo segno? In amore Venere torna a essere in aspetto positivo e dunque finiscono le polemiche, si può trovare un nuovo amore. Nel lavoro si potranno confermare le scelte fatte nel mese precedente e anche una vendita può andare a buon fine. La salute è caratterizzata da una maggiore stabilità emotiva in questo periodo dell’anno. Ecco di seguito l’oroscopo dettagliato.

Amore – Venere torna a essere favorevole per i nati sotto il segno del sagittario e dunque si può mettere fine a determinate polemiche. I nati sotto il segno del sagittario che sono single, a febbraio 2020 possono vivere delle belle emozioni. Chi preferisce un amore poco impegnativo, anche questo genere di situazioni sono favorite. L’oroscopo di Paolo Fox ci fa sapere che le stelle potranno essere di grande aiuto anche per chi deve prendere una decisione definitiva per la vita. Coloro che devono affrontare un discorso con una persona importante, potranno farlo proprio grazie a questo cielo. C’è tanta tenerezza nei weekend ma anche la sensualità non manca. Si tratta di ingredienti importanti sia per le storie di lungo termine che per i nuovi incontri. L’oroscopo è positivo anche per chi desidera avere un figlio. Attenzione ai contrasti con il segno dei pesci.

Lavoro – Nel lavoro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020, il sagittario può confermare delle scelte che sono state fatte a gennaio. Inoltre il cielo è favorevole anche per chi deve comprare e recuperare dei soldi. La Luna sarà nel segno del sagittario nelle giornate intorno al 17, e dunque questo sarà il momento ideale per avanzare delle proposte. Ad avere problemi potrebbero essere coloro che non sono soddisfatti della loro attività, e che vorrebbero cambiare. Questo mese di febbraio 2020 è comunque ricco di opportunità per il sagittario. Per questo Paolo Fox invita ad avanzare proposte proprio in questo momento del 2020. Ci sono tutte le carte per potersi mettere in gioco.

Salute – Per quanto riguarda la salute, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020, il sagittario riesce a recuperare una stabilità emotiva. C’è da dire che questo segno è comunque spesso dominato dall’agitazione, che in molti casi si rivela essere anche positiva. Infatti il sagittario è continuamente alla ricerca di qualcosa.