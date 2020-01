Oroscopo Paolo Fox febbraio 2020 Acquario: tutto quello che ci dicono le stelle

Scopriamo cosa ci dicono le stelle per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020 dell’acquario. Cosa succederà in amore, lavoro e salute? In amore si possono vivere delle relazioni interessanti ma bisogna fare attenzione alla gelosia. Nel lavoro i pianeti sono dalla parte di questo segno a febbraio 2020, e dunque si pensa anche a rinnovarsi. Dal punto di vista della salute, le stelle invitano a prendersi maggiormente cura della propria forma fisica. Di seguito scopriamo l’oroscopo dettagliato dell’acquario per quanto riguarda questo mese.

Acquario, oroscopo Paolo Fox febbraio 2020: tutto quello che succederà ai nati sotto questo segno per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute

Amore – Dal punto di vista dei sentimenti, il mese di febbraio 2020 si possono vivere delle relazioni molto interessanti. Come vi abbiamo anticipato però, l’acquario deve prestare attenzione alle questioni di gelosia. I nati sotto questo segno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, hanno vissuto delle discussioni con il partner e addirittura delle relazioni possono essere state concluse. Alcuni sono riusciti a tenere botta, ma lo hanno fatto più che altro per i figli, per la famiglia. Per fortuna il mese di febbraio 32020 sembra essere interessante per le nuove relazioni, soprattutto a partire dal giorno 7. I nuovi incontri non vanno sottovalutati perché possono rivelarsi storie a lungo termine. Ci si può buttare anche in relazioni senza eccessivo coinvolgimento, e questo è il caso dei nati sotto il segno dell’acquario che hanno vissuto una delusione e non credono più nell’amore.

Lavoro – Dal punto di vista lavorativo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di febbraio 2020, i pianeti sono dalla parte dell’acquario. Infatti il mese inizia con Venere nel segno e poi arriva anche il Sole. Dopo un paio di anni in cui qualcuno è rimasto fermo, le cose iniziano a girare e si può puntare anche a qualche cambiamento per ottenere la posizione desiderata. I nati sotto il segno dell’acquario spesso tendono ad annoiarsi nel fare sempre le stesse cose. Per quel che concerne invece i giovani, possono essere stimolati nel cercare nuove strade, spostandosi all’estero per esempio. Non si escludono perciò scelte di un certo rilievo ma anche buone offerte in arrivo per l’acquario. Il giorno 12 è l’ideale per avanzare delle proposte. Chi fa tante cose dovrà selezionarne alcune.

Salute – Saturno e Giove invitano a prendersi maggiormente cura della propria forma fisica. L’acquario deve essere cosciente delle proprie energie e utilizzarle al meglio. Meglio liberarsi di un peso. Mangiare bene è fondamentale per la salute.