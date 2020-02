Kate Middleton indossa un altro abito Zara e il suo abbinamento è molto particolare (Foto)

Un altro abito Zara scelto da Kate Middleton ed è il vestito rosso indossato oggi in Galles per una giornata piena di impegni e tra i tanti anche una fermata alla gelateria dove con William ha incontrato i bambini dopo avere fatto visita ai residenti anziani vicino a Swansea. Per i duchi di Cambridge c’erano tante persone che hanno atteso ore al freddo per poterli salutare durante la passeggiata sul lungomare. Sorriso sempre presente per Kate Middleton che ha anche sorpreso tutti con un insolito gesto d’affetto nei confronti del principe; solo poche settimane fa si era infastidita per un gesto simile di William, questa volta invece è lei che si è lasciata andare dimenticando per un attimo le rigide regole del protocollo reale. Dopo avere ammirato sorriso, eleganza, spontaneità e gesto d’affetto passiamo al look scelto dalla futura regina.

KATE MIDDLETON ABBINA ZARA CON ALTRI MARCHI

Non c’è dubbio che Zara sia tra le sue scelte preferite quando può vestire con abiti più economici. Il brand spagnolo ogni volta registra il sold out per il capo di abbigliamento che Kate sceglie. Un vestito rosso molto semplice che ha abbinato agli stivali in camoscio nero, alti, riciclati, comodi. La clutch è rossa di Mulberry. Strano l’accostamento del soprabito, un cappotto blu navy a doppio petto di Hobbs, costo circa 350 sterline. In più un tocco frivolo, un accessorio che usa raramente, una sciarpa rossa a cuori rosa per proteggere il collo dal vento freddo.

KATE MIDDLETON RICICLA UN ABIOT DI 8 ANNI FA E IL RISULTATO E’ INCREDIBILE

La sintonia tra Kate e William è perfetta, nonostante la duchessa adesso con l’addio di Meghan Markle abbia molti più impegni, è radiosa, serena, strizza l’occhio a suo marito, lo osserva innamorata come un tempo, le sfiora la spalla con la mano.