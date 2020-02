San Valentino le immagini per dire ti amo: le più belle

Inviare un’immagine per San Valentino al proprio amato è sicuramente il modo giusto per dirgli ‘ti amo’. Questa ricorrenza è ben segnata sul calendario di moltissime coppie, che ogni anno amano festeggiare il loro amore utilizzando questa giornata. La festa degli innamorati è, come sempre, il 14 febbraio 2020 e noi abbiamo pensato di lasciarvi qualche immagine utile per dimostrare il vostro amore. Spesso trovare le parole giuste per dichiarare i propri sentimenti è complicato, ma può tornarci utile inviare semplicemente un’immagine carina e dedicata all’amore.

SAN VALENTINO IMMAGINI: COME DIRE TI AMO ALLA VOSTRA DOLCE METÀ

Dopo avervi svelato alcune idee carine per stupire il vostro partner, abbiamo individuato per voi alcune immagini di San Valentino, per aiutarvi a rendere questa festa ancora più speciale. Non è semplice trovare le parole giuste per dichiarare i propri sentimenti, ma il 14 febbraio rappresenta il momento giusto per farlo. Proprio per aiutarvi in questa impresa, abbiamo scelto di lasciarvi qualche immagine carina per l’occasione. Ovviamente la vostra scelta dovrà ricadere sull’immagine che più rappresenta ciò che provate. Non solo, ricordate che dovrete sorprendere il vostro amato, dunque scegliete bene! C’è sicuramente l’imbarazzo della scelta, ma non è poi così difficile trovare quella più adatta a voi. Dopo aver individuato l’immagine che fa al caso vostro, tocca scegliere come inviarla alla vostra dolce metà.

Potete condividere la foto con il vostro amato, attraverso un messaggio su Whatsapp. Oppure potreste anche decidere di sorprenderlo, pubblicando l’immagine di San Valentino sui social, come Facebook e Instagram, e taggando il vostro partner. Scegliere la modalità giusta per raggiungere la vostra dolce metà attraverso queste foto è ovviamente compito vostro. Vi consigliamo di decidere sin dalla sera prima come procedere il giorno del 14 febbraio, in quanto sarebbe bello sorprendere il vostro amato quando scatta la mezzanotte oppure sin dalle prime ore del mattino con un ‘Buongiorno’ speciale e a sorpresa. Non vi resta altro da fare che scegliere l’immagine perfetta per sorprendere la dolce metà. Dopo di che, preparate già da ora il messaggio che avete deciso di inviare al vostro partner per augurargli un Buon San Valentino. Non dimenticate, ovviamente, di preparare qualcosa per trascorrere una serata indimenticabile con la vostra dolce metà il 14 febbraio.