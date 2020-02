Letizia Ortiz indossa dopo anni il tailleur rosa per stupire tutti (Foto)

Anche voi avete nell’armadio come Letizia Ortiz outfit che non indossate da anni e che vorreste di nuovo mettere (foto)? Magari avete paura che qualcosa non vi stia più bene, paura comune a molte donne ma non a Letizia di Spagna. La moglie di re Felipe ha infatti tirato fuori un tailleur rosa che abbiamo già visto un po’ di tempo fa, anni fa. Il risultato? Le sta un vero incanto, per Letizia di Spagna sembra che il tempo si sia fermato anche se qualche ruga inizia a comparire e ci sembra anche di vedere qualche capello bianco, ma forse ci sbagliamo: possibile che non faccia la tinta? Pantaloni perfetti, giacca anche di più e poi quel tocco chic che è impossibile non notare, le scarpe scelte sono perfette, lo stesso colore, la stessa tonalità del tailleur. Tutto in pendant come sempre per lei. Con l’assenza dalla scena di Meghan Markle non c’è dubbio che la deliziosa sfida sia tra Letizia Ortiz e Kate Middleton.

LETIZIA DI SPAGNA ALL’UNIVERSITA’ DI VALENCIA IN ROSA

Il suo colore preferito resta il rosso, il nero è quello che propone spesso, il più adatto in tante occasioni, in estate la rivedremo ancora in bianco ma anche il rosa le sta un incanto. Non c’è un colore che non sia adatto alla sua bellezza. Charme ed eleganza non sono mai in discussione, passano gli anni e Letizia Ortiz non sbaglia un colpo, nemmeno quando ricicla gli abiti o ne indossa uno economico, proprio come la duchessa di Cambridge.









Certo lo stile di Letizia è più moderno rispetto alla splendida moglie del principe William ma entrambe continuano a essere due importanti icone. I più attenti dicono che la Ortiz più che un patto con il tempo abbia fatto qualche ritocchino ma il risultato non cambia.