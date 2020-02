Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 Cancro: mese di cambiamenti e l’amore migliora

Come andranno le cose nel mese di marzo 2020 per i nati sotto il segno del cancro? Con l’oroscopo di Paolo Fox vediamo cosa succederà in amore, lavoro e salute. In amore la situazione migliora rispetto al mese di febbraio, e l’amore può essere un’ancora di salvezza. Nel lavoro è possibile che ci siano dei cambiamenti, o addirittura delle chiusure. La salute è caratterizzata dalla pressione determinata sia dal lavoro che da questioni personali. Di seguito ecco l’oroscopo dettagliato di Paolo Fox di marzo 2020 del cancro.

Amore – Dal punto di vista dei sentimenti, come vi abbiamo anticipato, la situazione migliora rispetto al mese precedente. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 del cancro, questo segno non si sente appagato e l’amore può essere un’ancora di salvezza in questo momento. Tuttavia le storie nuove nascono più che altro per gioco. Con questo cielo ad andare alla grande sono le coppie che vivono una relazione a distanza. L’impegno c’è ma non è eccessivo in questo caso. L’amore è quasi un gioco in questo momento. Se ci sono storie ormai giunte al capolinea, la chiusura arriverà senza troppe sofferenze. Bisogna cogliere al volo ogni occasione che ci si presenta perché può portare a nuovi incontri. Le giornate intorno al 9 del mese possono essere particolarmente positive per l’amore. Chi pensa al matrimonio deve ragionare bene sui dubbi che ci possono essere relativamente a un rapporto.

Lavoro – Dal punto di vista lavorativo ci sono dei cambiamenti in vista secondo l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 del cancro. Si pensa a un rinnovamento da attuare nel giro di circa tre mesi, anche per chi ha una situazione stabile. Fino al 20 il Sole è attivo per questo segno. Anche Venere protegge. Il cancro però sembra essere un po’ intollerante, forse perché sa di doversi mettere in gioco tra qualche tempo. I liberi professionisti devono fare attenzione a non investire troppi soldi, e anche a non accettare lavori sottopagati pur di fare qualcosa. Anche le spese preoccupano perché molte responsabilità sono sulle proprie spalle.

Salute – Date le tensioni dal punto di vista sia personale che professionale, questo mese inizia un po’ sotto pressione per il cancro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020, ci sono delle opposizioni planetarie che continuano a essere un po’ pesanti in questo periodo. Prendersi qualche giorno di vacanza per riflettere, soprattutto del lavoro, può essere davvero utile.