Oroscopo Paolo Fox marzo 2020 Bilancia: mese di dubbi e situazioni da chiarire

L’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 della bilancia ci fa sapere cosa succederà ai nati sotto questo segno in amore, lavoro e salute. In amore le coppie che hanno superato una crisi risultano essere più forti. Nel lavoro è un periodo di dubbi e di situazioni da risolvere, magari perché si lavora in un’azienda in crisi. La salute è caratterizzata da stress e tensione accumulata. Di seguito facciamo il punto della situazione per capire come sarà il cielo di marzo 2020 per la bilancia.

Oroscopo Paolo Fox 2020 Bilancia: tutto quello che succederà in amore, lavoro e salute ai nati sotto questo segno

Amore – Le coppie che sono riuscite a superare i momenti di crisi nel mese di febbraio, ora sono più solide. Qualcuno potrebbe aver avuto problemi di comunicazione anche a causa dell’instabilità di Saturno, ma per fortuna le cose si possono risolvere. L’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 della bilancia ci fa sapere che si possono presentare delle discussioni con un ex per questioni di tipo economico. Le persone che stanno insieme possono vivere un momento un po’ particolare perché si vedono poco a causa di questioni personali o lavorative. I single non vedranno grandi novità ma possono prepararsi al mese di aprile. Infatti Venere entrerà nel segno e ci rimarrà per diverso tempo. Chi ha il desiderio di convivere o sposarsi può concretizzare questi progetti tenendo però a mente i problemi di tipo economico.

Lavoro – I nati sotto il segno della bilancia che lavorano per un’azienda che sta vivendo un lungo periodo di crisi, dovranno capire il da farsi. Bisogna cercare di salvare quel che si può ma anche orientarsi su qualcos’altro. L’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 la bilancia si sente sempre sulle spine, e anche accordi nati lo scorso autunno rimangono provvisori. Chi non va più d’accordo con un team di lavoro potrebbe decidere di abbandonare la barca. Attenzione alle collaborazioni con un capricorno o un cancro. In realtà il successo non manca perché c’è la competenza ma la bilancia ha alcuni dubbi esistenziali, non si sente sicuro di stare facendo ciò che realmente desidera. Attenzione alle ultime dieci giornate di marzo perché possono portare qualche spesa in più.

Salute – Sotto questo punto di vista lo stress e la tensione si fanno sentire. L’oroscopo di Paolo Fox di marzo 2020 della bilancia consiglia di ridurre un po’ gli impegni e di ritagliarsi del tempo per se stessi così da stare meglio.