Bobo Vieri pulisce casa e coinvolge tutti nella sua sfida (Foto)

Siamo tutti a casa e ognuno si occupa di ciò che può e per fortuna ci sono i social e Bobo Vieri approfitta di Instagram per lanciare una sfida, un’altra sfida (foto). Ci fa sorridere l’ex calciatore che ripreso da Costanza Caracciolo pulisce tutta la casa. Guanti e abbigliamento comodo Vieri inizia dal salotto, sposta tutto, igienizza e poi sistema ogni cosa. Passa alla cucina e ciò che trova lava e prosegue poi nelle altre stanze. La challenge è per Pucci, Ventola e Rosario ma poi coinvolge anche Alessandro Matri, Stefano De Martino e Bernardo Corradi. La richiesta è chiara, desidera andare a Las Vegas con i suoi amici quando tutto questo sarà finito. Costanza ride, ci deve pensare, non è lei che gli ha chiesto di pulire ma poi comprende che fa sul serio, davvero è pronto a pulire casa per tutti i 15 giorni. Gli altri calciatori e amici uno dopo l’altro si attivano, sognano Las Vegas in libertà e c’è chi pulisce il bagno, chi lava i pavimenti e chi stira.

BOBO VIERI: “PER NON STARE SUL DIVANO PULISCO”

Dopo un po’ la noia a casa arriva e Vieri si rende conto che potrebbe uscirne ingrassato. Costanza Caracciolo ha il pancione e si prepara al parto, quindi a lui non resta che alzarsi e pulire: “Mi raccomando ragazzi, state a casa. Dobbiamo stare in casa. Io per non stare sul divano, pulisco… Il bagno della Coco faceva schifo, ora è diventato uno spettacolo”.

Costanza invece cucina, si dedica ai dolci, ai piatti leggeri ma buoni e poi c’è la piccola Stella da coccolare e seguire nei suoi giochi. Anche Bernardo Corradi ha accettato la sfida e ramazza. Filippo Magnini l’abbiamo già visto pelare le patate e accanto a loro tantissimi mariti pronti con guanti e detersivi ma chiedono a Bobo di portarli con lui a Las Vegas.