Donatella Rettore lotta contro un tumore, chiede a tutti di prendersi cura del marito (Foto)

E’ un momento difficile per tutti ma per Donatella Rettore come purtroppo per molti altri lo è molto di più (foto). Donatella Rettore sta combattendo contro un tumore, l’annuncio l’ha scritto lei sul suo profilo social spaventando un po’ tutti i suoi amici. Forse nessuno sapeva niente di questo problema di salute della cantante; si tratta di una notizia che lei stessa ha avuto di recente. E’ sempre stata un po’ dura nel dire nel cose e anche in questo caso conferma la sua personalità. Poche frasi per raccontare tutto, come se l’avesse buttata lì sui social questa notizia che pensa farà poco rumore perché in questo periodo tutti hanno altro a cui pensare. Inizia con “bene” il suo post su Instagram, ma non va bene. E’ stata già operata all’Istituto Oncologico Veneto, ieri ha avuto i risultati dell’esame istologico e purtroppo non ha ricevuto la notizia che avrebbe voluto. La Rettore deve tornare in sala operatoria, devono intervenire di nuovo e subito. Non ha aggiunto altro, non ha specificato di cosa si tratti esattamente, non ne ha avuto bisogno, voleva solo dirlo a tutti ma soprattutto dire a tutti di occuparsi di suo marito, di avere cura del suo Claudio.

DONATELLA RETTORE IN OSPEDALE PER SOTTOPORSI A UN ALTRO INTERVENTO

“Bene, ve li dico, tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo IOV, Istituto Oncologico Veneto. Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e… non va bene. Mi debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora è già scosso di suo”.

Purtroppo mentre tutti siamo chiusi in casa le altre malattie non si fermano, i malati oncologici proseguono con molta più difficoltà le loro cure. Da Sabrina Salerno ai Jalisse, in tanti aggiungono cuori e commenti di incoraggiamento per Donatella Rettore. Speriamo ci dica presto che va tutto bene anche per lei e che dopo l’operazione sarà solo un incubo terminato.

Donatella Rettore lotta contro un tumore, chiede a tutti di prendersi cura del marito (Foto) ultima modifica: da