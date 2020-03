Dopo Antonella Clerici e Anna Moroni su Instagram arrivano le ricette di Elisa Isoardi e Alessandra Spisni

Ieri Antonella Clerici e Anna Moroni ci hanno fatto ridere durante la loro diretta Instagram mentre tentavano di mostrare come si preparano gli spaghetti cacio e pepe; domani potremo seguire anche Elisa Isoardi e Alessandra Spisni, un’altra coppia in cucina ma a distanza. Sono giorni difficili per tutti e nel rivedere Antonella e Annina insieme i loro follower sono impazziti dalla gioia chiedendo per l’ennesima volta e a gran voce il loro ritorno in tv, di vederli insieme magari anche in un altro programma di cucina. Per il momento ci accontentiamo delle ricette su Instagram, delle dirette a distanza dal Piemonte al Lazio. Oggi un’altra diretta della Moroni che cucinava i supplì e la Clerici che faceva da regista e conduttrice. Intanto, sul suo profilo social la nuova conduttrice de La prova del cuoco, Elisa Isoardi, avvisa tutti che domani alle 12 sarà in diretta con la maestra in cucina bolognese, Alessandra Spisni.

TUTTI FANNO LE DIRETTE SU INSTAGRAM PERCHE’ TUTTI RESTANO IN CASA

Giovedì scorso è andata in onda l’ultima puntata de La prova del cuoco, lo stop di tanti programmi televisivi è necessario perché tutti dobbiamo restare a casa. Chissà se la Isoardi si collegherà da Roma o da casa della sua mamma. Di certo la Spisni sarà nella sua casa a Bologna.

“In questi giorni così difficili, abbiamo bisogno di stare insieme anche se lontani… domani alle 12 io e Alessandra Spisni saremo in diretta per insegnarvi una ricetta facile con gli ingredienti che avete nel frigo. La prova del cuoco rimane a casa con voi! Preparate le domande, cuciniamo insieme”. A Elisa Isoardi deve essere piaciuta molto l’idea di Antonella Clerici e Anna Moroni di tenere compagnia il pubblico grazie ai social e domani seguiremo tutti anche lei e la Spisni.