Oroscopo Paolo Fox aprile 2020 Pesci: le previsioni su amore, lavoro e salute

Cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox dei pesci per il mese di aprile? Cosa accadrà in amore, lavoro e salute? Per quanto riguarda i sentimenti, i rapporti in crisi da tempo potrebbero essere messi in discussione. Nel lavoro, i progetti che hanno inizio in questo periodo possono portare a esiti favorevoli. La salute è caratterizzata dalla riscoperta della propria emotività così da poter capire come stare meglio. Ecco di seguito le previsioni dettagliate per quanto riguarda l’oroscopo dei pesci del mese di aprile.

L’oroscopo di aprile 2020 dei Pesci: Paolo Fox rivela come andranno le cose in amore, lavoro e salute

Amore – I sentimenti possono essere problematici per le coppie che vivono da tempo un momento di crisi. E’ possibile che un rapporto, anche importante, sia stato caratterizzato dai tradimenti. L’oroscopo dei pesci di aprile 2020 invita a prestare attenzione se si tiene il piede in due scarpe perché gestire questa situazione può diventare quasi impossibile. Chi non vive una crisi di coppia può comunque sentirsi lontano dal partner secondo l’oroscopo di Paolo Fox. La causa potrebbero essere gli impegni lavorativi. I problemi relativi alla casa e ai figli possono essere motivo di discussione. I weekend del mese sono da tenere sotto controllo per non perdere la calma. Se si tiene all’altra persona, l’oroscopo dei pesci di aprile 2020 invita a mantenere la calma anche nei due mesi successivi. Se si incontra qualcuno non c’è nulla di particolarmente coinvolgente. Un po’ di insicurezza può creare problemi in amore.

Lavoro – I progetti che nascono da aprile e nei tre mesi successivi, sono sicuramente positivi. Chi ha provato a mettere i bastoni tra le ruote ai nati sotto questo segno, ora non può più fare nulla. L’oroscopo dei pesci di aprile ci parla di un segno molto forte, che ottiene consensi. Secondo Paolo Fox, il transito di Mercurio aiuta molto e una giornata positiva, valida per avanzare una proposta, è il 9 del mese. Dal 19 arriva anche il Sole nel segno. Questa primavera è particolarmente favorevole per chi lavora a contatto con il pubblico. L’oroscopo di aprile dei pesci è particolarmente favorevole per chi lavora in maniera autonoma.

Salute – Come vi abbiamo anticipato, la riscoperta dell’emotività può essere di grande aiuto per i pesci secondo l’oroscopo di aprile 2020. Chi fa una vita troppo tranquilla può sentirsi annoiato e fare qualche viaggio può far sentire meglio. Bisogna farsi guidare dalle proprie emozioni, seguendo anche la passione.