Anna Moroni mostra il ciambellone all’acqua ma Mainardi e Persegani la prendono in giro (Foto)

Anna Moroni spinta dalle dirette su Instagram con Antonella Clerici ha capito che alla gente a casa e ai suoi follower fa solo bene vedere i suoi nuovi post e ovviamente lei cucina e mostra il risultato (foto). Prima un plumcake di carote e mandorle e poi i supplì di riso fatti a distanza con Antonella, senza dimenticare gli spaghetti cacio e pepe che ci hanno fatto ridere tanto; oggi il ciambellone all’acqua con le gocce di cioccolato. Il dolce del mattino è piaciuto a tanti ma è apparso alla prima occhiata u po’ troppo asciutto, di certo buonissimo con il latte o un’altra bevanda da colazione ma forse c’è stato qualche errorino. Niente di male, capita a chi cucina ma proprio come accade durante i bei tempi de La prova del cuoco sono arrivati uno dopo l’altro Andrea Mainardi e Daniele Persegani con i loro commenti.

ANDREA MAINARDI COMMENTA IL CIAMBELLONE DI OGGI DI ANNA MORONI

“Sembra un po’ asciutto o sbaglio” ha commentato il simpaticissimo chef chiamando in causa anche Persegani che ha subito risposto con grandi risate. Si sarà offesa Annina? Andrea ha immediatamente aggiunto un tenero “Ti voglio bene Anna” con tanti cuori rossi. No, immaginiamo che la Moroni non si sia offesa ma una rispostina delle sue l’avrà detta volentieri senza scriverla. E’ vero però che sembra un po’ asciutto ma ricordiamo che è all’acqua.

Magari alla maestra in cucina sarà venuta anche un po’ di malinconia pensando ai vecchi tempi, al cooking show condotto da Antonella Clerici, a quando Andrea Mainardi e Daniele Persegani le davano il tormento tra le risate. Indimenticabili quando non le venne bene una torta con la ricotta. Il dolce sembra fosse davvero impresentabili in tv e tutto finì con Mainardi che prese in braccio Annina.