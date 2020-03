Kristofer Hivju del Trono di Spade positivo al Coronavirus: “Pochi sintomi”

Il Coronavirus ha contagiato anche alcune celebrità molto note. Dopo alcuni calciatori della nostra seria A e vip come Giuliana De Sio, Tom Hanks e Idris Elba, la lista si allunga con un attore di Games of Thrones. Si tratta di Kristofer Hivju, meglio conosciuto come Tormund nella nota serie tv. A dare la notizia della positività al test del COVID-19 è stato proprio lo stesso Kristofer Hivju tramite i suoi profili sui social. “Saluti dalla Norvegia! Mi spiace dire che oggi sono risultato positivo al Covid19, al Coronavirus“ ha così annunciato l’attore del Trono di Spade in un lungo post condiviso sul suo account di Instagram.

Kristofer Hivju del Trono di Spade annuncia la positività al Coronavirus ma sta bene

“Io e la mia figlia siamo in isolamento e in auto-quarantena. Stiamo tutti bene in salute, io ho solo i normali sintomi di un raffreddore“ ha spiegato Kristofer Hivju ai suoi fan sparsi per il mondo. “Ci sono persone ad alto rischio con diagnosi devastanti, per questo dovete stare tutti molto attenti. Lavate le mani, tenete le persone almeno a un metro e mezzo di distanza, restate in quarantena, fate tutto quello che è in vostro potere per permettere al virus di non svilupparsi” si è poi voluto raccomandare uno dei protagonisti di Games of Thrones.

Il Trono di Spade, Kristofer Hivju ha il Coronavirus e chiede ai fan attenzione

“Insieme possiamo combattere il virus ed aiutare le crisi nei nostri ospedali. Vi prego di tenere cura di voi stessi, gli uni con gli altri, mantenete le distanze e restate in salute” ha poi concluso il suo lungo post social Kristofer Hivju. L’annuncio del noto attore ha sicuramente ha allarmato tutti i suoi fan che si sono radunati sotto il suo post con commenti di sostegno e affetto. Quello che però tranquillizza è il fatto che Kristofer Hivju non abbia sintomi molto forti e speriamo, dunque, che possa riprendersi quanto prima. In bocca al lupo Kristofer!