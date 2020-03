Lutto per Daniele Persegani, i messaggi di Antonella Clerici e degli altri amici de La prova del cuoco (Foto)

Il primo a scrivere un messaggio per Daniele Persegani ieri sera è stato Andrea Mainardi (foto). Un lutto per il protagonista de La prova del cuoco che diventa in questo periodo così drammatico per tutti ancora più doloroso. Poco fa anche Antonella Clerici sui social ha voluto scrivere parole di conforto rivelando che Daniele Persegani ha perso suo padre. Siamo tutti sconvolti in questo periodo in cui non possiamo incontrare i nostri cari e abbiamo paura per la salute di chi amiamo, purtroppo le giuste regole emanate dal governo ci impongono di non dare nemmeno l’ultimo saluto, di celebrare il funerale per accompagnare nell’ultimo viaggio chi ci lascia. Per questo il dolore diventa straziante e lo sanno bene gli amici più cari di Daniele che non possono correre da lui ad abbracciarlo.

E’ MORTO IL PAPA’ DI PERSEGANI, LE CONDOGLIANZE DEGLI AMICI PIU’ CARI

I social per fortuna ci aiutano a restare in contatto, mai come in questo periodo ci fanno sentire meno soli e l’affetto di tutti speriamo avvolga in un unico abbraccio Daniele Persegani.

“Fratello mio ti sono davvero vicino… vorrei sempre vederti con questo sorriso…” ha commentato Andrea Mainardi mostrando una foto in cui insieme e sempre allegri hanno posato durante un programma televisivo. Sono legatissimi Andrea e Daniele, sono davvero fratelli. Si sono conosciuti a La prova del cuoco quando a condurre era Antonella Clerici.

Anche Antonella ha un legame speciale con Persegani, anche lei ha scelto una foto durante un cooking show scrivendo: “E’ mancato il papà di Daniele Persegani. Ti voglio bene amico mio, vorrei abbracciarti forte e dirti che non sei solo. Oggi un po’ di silenzio e preghiera”. Anche noi ti abbracciamo forte Daniele.