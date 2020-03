Kate Middleton il messaggio alle mamme e condivide le foto mai viste (Foto)

Ieri in Inghilterra si festeggiavano le mamme e Kate Middleton non poteva scrivere messaggio più bello postando anche le foto che hanno emozionato tutti. La festa della mamma in Inghilterra è una ricorrenza molto amata ma ovvio che quest’anno a causa dell’emergenza coronavirus tutto sia andato in modo diverso. La duchessa di Cambridge non ha potuto partecipare a nessun incontro pubblico ma i teneri scatti a cui ci ha abituato nelle occasioni più importanti per la sua famiglia non sono mancati. Foto mai viste prima e soprattutto riempie di gioia vedere William e Kate giocare con i piccoli Charlotte e George. Mamma e papà tengono sulle spalle i due figli più grandi, questa volta non è la Middleton a scattare la foto. Attimi di spensieratezza che speriamo tornino presto per tutti. C’è poi la dedica a Lady Diana, una foto con i suoi figli Harry e William.

KATE MIDDLETON SCEGLIE LA FOTO CON HARRY E WILLIAM PER RICORDARE LADY D

Harry e William piccoli che posano con la loro mamma, felici, come dovrebbero essere tutti i bambini oggi. Poi c’è uno scatto mai visto, Kate neonata tra le braccia della sua mamma, il più tenero degli auguri per Carole Middleton. Infine, il regalo del principino George alla sua mamma, un disegno.

“Alle neomamme e a quelle anziane e alle famiglie che oggi stanno insieme e a quelle che sono lontane – pensiamo a tutti voi in questi momenti difficili” il messaggio a tutte le mamme sulla pagina Instagram di Kensington Palace.

Anche Meghan Markle ad Harry hanno postato il loro messaggio per le mamme: “Non importa in che modo chiami tua madre, in questa festa della mamma nel Regno Unito onoriamo le mamme di tutto il mondo che fanno tantissimo ogni giorno, e ora più di sempre”.