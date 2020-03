Kate Middleton va a fare la spesa da sola, si prepara a stare a casa (Foto)

Anche Kate Middleton si prepara a restare in casa? La rivista Oggi mostra le foto della duchessa di Cambridge dopo aver fatto la spesa da sola. Abiti casual, sempre perfetta e passo veloce (foto). La spesa di Kate Middleton non è al supermercato come tutti noi una volta a settimana ma in libreria, una scorta di libri per lei e la famiglia, sembra si stia davvero preparando alla “quarantena” che riguarda ormai tutti. Londra ci sta arrivando un po’ alla volta alla vera emergenza e se la regina Elisabetta oggi assolve i suoi ultimi impegni prima di lasciare il Palazzo Reale e trasferirsi nel Castello dove è solita trascorrere la Pasqua, Kate e William sono pronti ad assolvere i loro doveri, ma immaginiamo limitandosi allo stretto indispensabili. Sono immaginare rare queste della Middleton che esce di casa e va da sola a fare compre. Da sola ma non del tutto, ovviamente.

ANCHE KATE MIDDLETON INIZIA CON LE MISUE DI CONTENIMENTO DEL CORONAVIRUS

Le restrizioni riguardano oramai anche l’Inghilterra, anche se il primo ministro non è pronto a chiudere tutto, vediamo infatti dalle foto che lì c’è tanta gente ancora in giro per le strade e pochissime mascherine. Kate fa tutto più in fretta che può, deliziosa in jeans e scarpe basse, niente calze e poi l’azzurro che le dona tanto. Al di fuori degli eventi ufficiali è ben più moderno il suo look.

E’ ormai l’unica primadonna a corte, andata via Meghan Markle che non ha retto lo stress e l’essere messa in secondo piano, adesso è Kate la vera regina in tutto e per tutto. Una futura regina perfetta, anche quando si mimetizza tra la gente. Chissà cosa avrà acquistato, quali libri per lei e per i suoi bambini, magari anche un regalo per il suo principe.