La spesa dei vip al supermercato, tutti con la mascherina e di corsa (Foto)

Dall’Italia a Los Angeles tutti facciamo la spesa in gran fretta in questo periodo, mascherina, guanti e senza sostare tra uno scaffale e l’altro (foto). E’ emergenza sanitaria per tutti e il carrello sella spesa dei vip si riempie valutando prima cosa acquistare, non c’è tempo da perdere, la spesa non si fa più come prima, niente più tempo perso al supermercato. E’ allerta Coronavirus anche per i personaggi famosi in America che vengono paparazzati, così come nel nostra Paese dove sono i diretti interessati magari a postare lo scatto. E’ Bobo Vieri a uscire di casa e comprare il necessario per la famiglia mentre per esempio Caterina Balivo preferisce l’acquisto sul web ma trova non poche difficoltà, prima di lei in molti hanno fatto la stessa richiesta ai negozi di alimentari. Taylor Mega trova che anche fare la spesa sia difficile, speriamo che resti l’unica preoccupazione per la maggior parte delle persone.

I PERSONAGGI FAMOSI AL SUPERMERCATO CON GUANTI E MASCHERINA

Tutti dobbiamo rispettare le regole che ormai conosciamo benissimo ma se in Italia siamo tutti preparati, in altri Stati non è ancora così. Charlize Theron al supermercato a Hollywood ci va con sua figlia, riempie il carrello e torna di corsa a casa.

Selma Blair mascherina e aiuto del fidanzato. Kate Hudson è la più spericolata, esce di casa a piedi e con i figli per la spesa nonostante anche a Los Angeles c’è l’ordine di restare a casa. In alcuni comuni dell’Italia non tutti sono in grado di rispettare le regole e per loro è arrivata la decisone che la spesa si fa in ordine alfabetico, niente più libertà nemmeno in questo per la mancanza di responsabilità. I supermercati restano sempre aperti e tutti dovremmo rispettare prima di tutto chi lavora senza sosta per noi

