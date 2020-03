William e Kate Middleton approvano i consigli per superare l’epidemia, per la salute mentale

William e Kate Middleton da sempre sono attenti alla salute mentale che mai come in questo periodo è messa a dura prova con le sfide di auto-isolamento a causa dell’epidemia che riguarda ormai tutti. Il duca e la duchessa di Cambridge come tutti sono chiusi in casa ma la collaborazione è costante. Hanno sospeso tutti gli impegni ma continuano a essere presenti, anche sui social. William e Kate approvano e consigliano le nuove linee guida pubblicate dal Public Health England per aiutare le persone a superare l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Una linea guida con consigli specifici per il benessere di tutti, per mantenere un buon benessere mentale. Tutti dobbiamo osservare le regole, restare a casa è la prima e poi in base alle norme del proprio Paese ci sono una serie di restrizioni. Stare in casa non è semplice per nessuno ma per altri è molto più difficile.

I CONSIGLI PER IL BENESSERE MENTALE DURANTE L’EPIDEMIA COVID-19

Dal contatto digitale con i propri cari, al dedicarsi a un hobby e seguire gli orari del sonno stabiliti dalla routine, questi sono i principali consigli per la salute mentale, ma sono numerosi. Sappiamo bene che è fondamentale programmare la propria giornata e non lasciarsi andare facendo scorrere le ore senza fare niente. La sveglia al mattino dovrebbe suonare sempre alla stessa ora, così come è necessario dormire di notte e le ore giuste.

“È bello vedere il settore della salute mentale collaborare con il SSN per aiutare le persone a mantenersi al passo con il proprio benessere mentale. Restando insieme e facendo dei semplici passi ogni giorno, possiamo essere tutti più preparati per i tempi a venire” parte del commento nel post di William e Kate Middleton mentre si mostrano impegnati durante la giornata nonostante siano a casa.