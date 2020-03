Eugenie di York è incinta, il regalo più bello per il suo compleanno (Foto)

Royal baby in arrivo perché sembra che Eugenie di York sia incinta, che la secondogenita di Sarah Ferguson e del principe Andrea d’Inghilterra sia in dolce attesa (foto). Al momento manca solo l’annuncio ufficiale, gli inglesi sono così sicuri che Eugenie sia incinta che i bookmakers hanno smesso di accettare puntate sulla gravidanza. Sudditi, scommettitori e persone sempre molto attente a ciò che accade nella famiglia reale inglese sembrano non avere dubbi. Un bebè tanto atteso e infatti non è la prima volta che il gossip parla di gravidanza per la dolce principessa. Ha appena compiuto 30 anni e l’arrivo della cicogna sarebbe il suo regalo più bello. Dicono che le sue forme siano più arrotondate ma in realtà non si vede ancora molto dalle ultime foto postate su Instagram. Le nozze con Jack Brooksbank sono state celebrate il 12 ottobre del 2018, un matrimonio da favola che tutti ricordano e che di certo ricorderà anche Meghan Markle: fu in quella occasione che annunciò alle prime persone la sua gravidanza.

EUGENIE DI YORK INCINTA – SI ATTENDE L’ANNUNCIO UFFICIALE

La nipote della regina Elisabetta sarà presto mamma, le forme son lievitate e a Londra la notizia circola da tempo, bisogna però attendere i tre mesi per l’annuncio. Inoltre, il periodo non è dei migliori per dire al mondo che c’è una notizia importante, anche se le dolci attese danno speranza a tutti e illuminano le giornate.

Tra le ultime foto che Eugenie ha postato sul suo profilo Instagram la ritrae con il marito e con la mamma, uno scatto in occasione della Festa della mamma, magari il prossimo anno ci sarà anche il suo bebè per gli auguri. Beatrice ed Eugenie intanto sembra siano in ascesa nella famiglia reale inglese, con l’addio di Harry e Meghan Markle spetterebbero a loro due ruoli importanti, ed è una scelta che piace a molti.

