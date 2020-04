Domenica delle Palme in casa senza ulivo e palme: la Cei spiega cosa fare

Il coronavirus ha cambiato drasticamente le nostre abitudini. Oggi tutto il mondo si ferma davanti alla tv per seguire la messa della Domenica delle Palme ma sarà molto diverso. Abituati a ritrovarci nelle strade, nelle piazze, davanti alle chiese, in Piazza San Pietro, per la benedizione della palma e del ramoscello di ulivo, oggi celebreremo il primo rito della Settimana Santa in casa. Come fare se non abbiamo possibilità di avere un ramoscello di ulivo o una palma? La Conferenza episcopale italiana nel suo Sussidio per le famiglie parla chiaramente di «rami d’ulivo, di palma o di altra pianta verde». Un’indicazione che vale per la partecipazione a distanza alla liturgia delle Palme e per il valore simbolico del ramo in sé, che dev’essere dunque parte di una «pianta verde», quale che sia, e non – per questo uso specifico – un disegno o un oggetto.Come potrete leggere nel sussidio ( che vi linkiamo alla fine del pezzo), sarà possibile seguire a distanza la celebrazione ( oggi su Rai 1 in onda la Messa di Papa Francesco, ma potrete anche partecipare alla messa della vostra parrocchia ascoltando il sacerdote in streaming o in radio).

DOMENICA DELLE PALME: COME FARE SENZA ULIVO E PALME IN CASA

Come ci ha ricordato monsignor Tremolada, nel suo toccante videomessaggio alla diocesi questa sarà una “Pasqua che non potremo dimenticare”.

Per aiutarci a ricordare il tempo dell’anno che stiamo attraversando, c’è chi ha penato di aiutare a realizzare ramoscelli d’ulivo o palme in casa, accanto ai bambini, con carta e pennarelli. Questa è anche un’altra idea particolare per le famiglie: disegnare e colorare dei ramoscelli da conservare.

Potrà essere, secondo l’indicazione della CEI, un membro della famiglia a occuparsi della benedizione.

Un membro della famiglia – si legge nelle pagine dedicate alla liturgia domestica nella domenica degli Ulivi – porta sul tavolo il vaso con i rami d’ulivo, di palma o di altre pianta verde. Colui che guida la celebrazione dirà una preghiera.

Buona domenica delle Palme a tutti voi.

