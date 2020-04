Yari Carrisi da Instagram augura la morte a Barbara d’Urso

Nel giorno del suo compleanno, non si parla di lui per il messaggio dolce che sua madre ha condiviso sui social ma per quello che Yari, il figlio di Al Bano, ha fatto nelle sue storie di Instagram. E non si dica che è un errore, perchè le stories sono lì postate e visibili a tutti. E non solo. Yari infatti ha lanciato un messaggio, davvero imbarazzante ( e se non lo ha fatto lui avrebbe dovuto già chiedere scusa e cancellare tutto) contro Barbara d’Urso. Le ha augurato la morte senza troppi giri di parole. “La d’Urso deve morire” ha scritto in una sua storia Instagram lasciando basiti davvero tutti.

Ma a quanto pare qualcuno si è schierato dalla parte del figlio di Al Bano e Romina Power visto che il Carrisi Junior ha anche avuto modo di postare le risposte di chi approvava la sua frase sui social. Doppiamente imbarazzante, davvero.

Perchè una conduttrice in generale, può anche non piacere per quello che fa in tv ma non si arriva in nessuno modo e in nessun caso a esprimersi con parole di questo genere.

YARI CARRISI DAI SOCIAL AUGURA LA MORTE A BARBARA D’URSO

Per voi gli screen shot delle storie pubblicate sul profilo personale di Yari

Dopo la pubblicazione di queste storie, Yari ne ha pubblicate altre, quindi sa bene che sul suo profilo ci sono queste immagini e questi messaggi che istigano all’odio.

Sui social molti personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo si sono già spesi definendo tutto questo imbarazzante e vergognoso. La famiglia Carrisi in qualche modo commenterà i fatti? E Barbara d’Urso dirà qualcosa questo pomeriggio nel suo programma? E’ possibile che Yari abbia deciso di lasciare questo commento vergognoso dopo che nella puntata di Pomeriggio 5 in onda ieri la d’Urso ha parlato della sua famiglia?