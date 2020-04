Antonella Clerici festeggia il compleanno di Beatrice Garrone: ha preparato tutto Maelle (Foto)

Oggi è il compleanno di Beatrice Garrone, la figlia di Vittorio Garrone; grande festa in casa quindi oggi per Antonella Clerici che con sua figlia Maelle ha preparato tutto (foto). Un compleanno che di certo non dimenticherà nessuno, siamo tutti in quarantena, in tanti abbiamo festeggiato in questo periodo in modo insolito. La famiglia nella casa nel bosco è allargata, con Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno trascorrendo la quarantena anche i figli, quelli che ormai sono i fratelloni di Maelle. Lei è ancora una bambina ma così brava in cucina, e soprattutto con i dolci, da avere fatto da sola una torta per Beatrice. La piccola di casa ha pensato anche alle decorazioni per il pranzo, dalle pietre colorate che diventano dei segnaposto a una torta finta di carta che è il centrotavola del giorno. Piatti che ricordano la primavera e per i 25 anni di Beatrice non è certo mancato l’amore.

LA FIGLIA DI ANTONELLA CLERICI SEMPRE PIU’ BRAVA CON I DOLCI

Maelle passa molto tempo in cucina, già da piccolissima il suo desiderio la domenica era quello di preparare i dolci con la sua mamma, le ricette che aveva seguito in settimana a La prova del cuoco. Oggi il risultato per la sua prima torta di compleanno con tutte le decorazione è davvero delizioso. E’ evidente l’armonia e l’amore che ci sono nella casa nel bosco ad Arquata Scrivia.

“Auguri Bea x i tuoi splendidi 25 anni. Un compleanno particolare che non dimenticheremo. Sei speciale, non scordarlo mai” il messaggio di Antonella Clerici per la figlia del suo compagno, anche con lei ha un rapporto speciale, sono una famiglia allargata meravigliosa.

Ma a pranzo cosa si mangia? Una golosa carbonara e a prepararla è la conduttrice che rivela il segreto per farla perfetta: un tuorlo d’uovo ogni due persone e poi tutto l’amore possibile.