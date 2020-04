Vittorio Garrone cucina, Antonella Clerici e Maelle assistono (Foto)

Questa volta è toccato a Vittorio Garrone indossare il grembiule e mettersi in cucina, niente diretta Instagram con Antonella Clerici ma con un suo amico mentre le donne di casa assistevano curiose (foto). Bocconcini di carne già preparati e tutti gli attrezzi e gli ingredienti pronti sul piano di lavoro; la conduttrice ha svelato il dietro le quinte della gustosa diretta mostrando cosa ci fosse intorno e soprattutto che Vittorio non era solo mentre procedeva con la ricetta, con la preparazione del piatto. Maelle a un passo da lui osservava ogni dettaglio, è lei la vera regina della cucina nella casa nel bosco. Non a caso si nota un ciambellone che di certo avrà preparato lei per tutta la famiglia. La cucina torna sempre nella vita di Antonella Clerici, è sempre stato un luogo fondamentale della sua vita, da quando osservava la nonna cucinare a quando studiava coccolata dagli odori di quella stanza.

VITTORIO GARRONE E ANTONELLA CLERICI FELICI NEL BOSCO

Dopo due anni non c’è nessun rimpianto, la scelta di Antonella di lasciare Roma e trasferirsi in Piemonte con la sua bambina nella casa nel bosco del compagno è stata quella giusta. La quarantena non è poi così dura per loro che non sono hanno tanto spazio per passeggiare e stare all’aperto e sono anche in tanti in casa.

Insieme in queste lunghe settimane avranno fatto anche tanti progetti, di certo Antonella Clerici avrà anche pensato a un nuovo programma mentre si attendono novità sulle ultime indiscrezioni. Intanto, anche lei è tornata al passato, è stata una delle prime a fare cucinare in diretta Instagram gli amici chef, un po’ come quando era a La prova del cuoco.

I fan chiedono di continuo il suo ritorno in tv magari con un nuovo cooking show, chissà che successo se fosse in coppia proprio con Vittorio.