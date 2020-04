Vittorio Garrone a sorpresa in diretta con Antonella Clerici dopo avere lavorato nell’orto (Foto)

Golosissima diretta su Instagram poco fa con Antonella Clerici e Lorenzo Biagiarelli e a sorpresa è apparso anche Vittorio Garrone, appena tornato dall’orto (foto). Il compagno di Selvaggia Lucarelli ha cucinato per tutti una golosa quesadilla ripiena ovviamente di formaggi e carne, una piadina morbida piena di golosità che Lorenzo ha preparato per la sua diretta con la Clerici. Un saluto di Garrone con un sorriso che conquista e poco dopo arrivano anche fette di salame, pane e un bicchiere di vino rosso, anche per Antonella. Sono uniche le dirette della conduttrice, apre casa sua a tutti suggerendo le ricette degli amici cuochi. Un morso al salame e un po’ di buon vino e Vittorio Garrone spiega che ha appena finito di togliere le erbacce all’orto e di seminare l’insalata.

VITTORIO GARRONE: “HO L’ABBRONZATURA DELL’AGRICOLTORE”

Si rilassa occupandosi dell’orto, per lui è terapeutico e in più ha una bella abbronzatura. Antonella e Vittorio pensano che quest’anno non andranno al mare, quindi prendere il sole lavorando nell’orto è la scelta migliore.

Intanto, Lorenzo procede con la sua ricetta ma Selvaggia Lucarelli non appare nemmeno per un saluto veloce, non toglie spazio al suo compagno, nemmeno quando gli porta il carica batterie del cellulare. Farina, acqua, un po’ di olio ma possiamo anche aggiungere del latte e la piadina di Lorenzo è pronta per essere farcita con pollo e formaggi. Biagiareli racconta anche che Leon, il figlio di Selvaggia, mangia solo alcune verdure ma in casa purtroppo non può cucinare i carciofi, non piacciono a nessuno mentre lui li adora. Ancora una volta una bellissima diretta su Instagram, tra chiacchiere e ricetta.

Ormai sono tantissimi i vip che in questa quarantena programmano dirette per i follower ma di certo Antonella Clerici è stata tra le prime a organizzarle con gli amici esperti in cucina.