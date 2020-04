Mara Venier felice per l’impastatrice firmata Dolce & Gabbana, il regalo arrivato nella sua cucina (Foto)

Mara Venier è pronta a iniziare a cucinare seriamente grazie al regalo ricevuto questa mattina, la bellissima impastatrice della Smeg firmata da Dolce & Gabbana (foto). Il tempo di aprire la scatola e la conduttrice entusiasta ha mostrato sulle storie di Instagram l’elettrodomestico coloratissimo. Un design che fa innamorare alla prima occhiata. Un po’ di Sicilia in cucina e l’allegria è a portata di mano. Sono note le capacità culinarie di Mara Venier ma lei stessa anche in tv ha confidato che nella sua cucina mancano tanti attrezzi. Qualcuno ha pensato a lei e le ha inviato l’impastatrice che è una vera esplosione di colore e vivacità. Il richiamo alla primavera e all’estate è forte ma siamo tutti ancora in casa e la zia Mara annuncia che è pronta a nuove ricette.

MARA VENIER LEGGE LE ISTRUZIONI PRONTA A USARE IL NUOVO ATTREZZO IN CUCINA

“Da oggi si comincia seriamente a cucinare” commenta mentre cerca di riprendere tutti i dettagli dell’oggetto appena ricevuto e in bella mostra nella sua cucina. Non c’è dubbio che adesso in tante vorranno la stessa impastatrice, che è così bella che starebbe bene anche in salotto. Non è l’unico regalo Smeg ricevuto dalla padrona di casa di Domenica In, anche altri attrezzi utili sempre per cucinare i piatti migliori per lei e suo marito Nicola.

Presto torneranno anche le cene a casa con gli amici. La Venier adora cucinare non solo per le grandi occasioni ma anche per le cenette con le persone a cui è legata, dai nipoti agli amici come Jerry Calà, Alessia Marcuzzi e suo marito e altri. Cosa preparerà dopo aver letto le istruzioni? Pizza, pane, focaccia, pasta fatta in casa? Speriamo ci mostri qualche ricetta ma sappiamo già che è bravissima nel preparare la pasta e fagioli.

Mara Venier felice per l’impastatrice firmata Dolce & Gabbana, il regalo arrivato nella sua cucina (Foto) ultima modifica: da