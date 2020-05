Antonella Clerici il suo primo maggio tra fiori e ricordi (Foto)

Il primo maggio è arrivato e siamo ancora tutti a casa, Antonella Clerici augura a tutti una buona giornata donando virtualmente i suoi meravigliosi fiori (foto). Un cesto pieno di fiori colorati sul tavolo davanti casa. C’è il sole e c’è il desiderio che tutto torni il prima possibile come prima anche se tutto è cambiato. Messaggi sempre positivi da parte della conduttrice che continua a mostrare i suoi ricordi. Tra uno scatto e l’altro sui social appare spesso Oliver, il suo adorato cane. Adesso con lei ci sono altri amici a quattro zampe, ma lui era un figlio, era speciale. In tanti seguono Antonella Clerici sui social, con le sue dirette Instagram tra una ricetta e l’altra. Tutti vorrebbero sapere quali progetti ha in testa, a cosa sta lavorando, quali pensieri sta buttando giù per poi tornare appena possibile in tv.

ANTONELLA CLERICI SEMPRE PRESENTE PER IL SUO PUBBLICO

Non ha mai smesso di esserci, nemmeno quando la Rai 1 aveva deciso che non c’era più spazio per lei. Tutto è durato pochi mesi, era un errore e chi doveva capirlo l’ha fatto. Non ha smesso di esserci durante tutta la quarantena spegnendo il suo entusiasmo solo per alcuni giorni, quelli del dolore, quelli in cui tutti abbiamo avuto voglia di silenzio.

Sorrisi, compleanni da festeggiare, il passato che salta fuori dalle scatole della vita, la natura, la semplicità, la famiglia e il desiderio di tornare a viaggiare. C’è anche il desiderio di tornare sul piccolo schermo ma per questo c’è ancora tempo, bisogna attendere, come tutti.

La prova del cuoco sembra che non tornerà in onda nei prossimi giorni, mentre Caterina Balivo lunedì prossima sarà nello suo studio di Vieni da me. In tanti stanno per tornare in tv e c’è chi già anticipa grandi novità.

