Le vip con la nuova challenge per tenere tutto in equilibrio, da Laura Chiatti a Elena Sofia Ricci (Foto)

E’ partita la nuova challenge che mostra come possiamo tenere tutto in equilibrio, soprattutto cosa riusciamo a tenere in equilibrio con le nostre forze (foto). Sono tantissimi i vip, soprattutto le donne, che hanno già postato la foto che mostra le cinque cose scelte, gli sforzi che compiono ogni giorno. La sfida riguarda tutti e ovviamente ha una finalità benefica, si gioca ma con Weworld Onlus, così si accende l’attenzione su tutte le persone che devono fare grandi sforzi per affrontare ogni giorno tutte le difficoltà o la semplice quotidianità. Elena Sofia Ricci, Laura Chiatti ma anche Marco Bocci, Ambra Romani, Paola Iezzi, Claudia Gerini, Milena Miconi, la lista degli equilibristi vip è lunghissima. Cosa hanno scelto di tenere in piedi in equilibrio attori, chef, cantanti, conduttori e artisti vari? Niente di così stravolgente, niente che non ci aspettavamo ma che conferma che vip o non vip soprattutto in questo periodo viviamo le stesse difficoltà.

I VIP SCELGONO COSA TENERE IN EQUILIBRIO E ACCETTANO LA SFIDA

Laura Chiatti si tiene in equilibrio addirittura su un piede solo, pentola, attrezzo per allenarsi, aspirapolvere, un puppazzo per i suoi bimbi e il sorriso più bello. Marco Bocci tiene in braccio uno dei figli e aggiunge anche il copione che sta studiando in questo periodo. Elena Sofia Ricci è evidente cucini tanto e con attenzione agli alimenti giusti ma non manca un libro e tutto il resto oltre alla sua semplicità e bellezza disarmanti.

Milena Miconi cucina e pulisce mentre Claudia Gerini legge, studia, suona la chitarra. Rossella Brescia non dimentica la musica e le scarpette per la danza classica. Vittoria Belvedere prende in braccio suo figlio, tiene stretto il pc, indossa lo zaino, c’è il libro per la scuola del bambino e anche il detersivo per pulire tutto. Donne come tante, tutte tra tante difficoltà ma capaci di grandi equilibri.