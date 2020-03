Marco Bocci a Storie Italiane racconta la sua quarantena con Laura Chiatti e i figli

Con due bambini piccoli in casa la quarantena può diventare anche più complicata ma Marco Bocci non si lamenta di certo, a Storie Italiana ha semplicemente raccontato un po’ della sua giornata. E’ importante non far sentire i bambini in trappola, i piccoli non capiscono cosa sta accadendo fino in fondo e mentre tutti dobbiamo restare a casa e rispettare le regole Marco Bocci così come Laura Chiatti dedicano quasi tutto il loro tempo ai figli. Ci sentiamo indubbiamente più forti perché siamo tutti nella stessa condizione e mai come in questo caso “l’unione fa la forza” sotto tutti i pinti di vista. Marco Bocci a Storie Italiane ha sottolineato che ognuno oltre a rispettare le regole è fondamentale che si metta a disposizione. Chiuso in casa a Perugia l’attore è con la sua famiglia. Un video con i piccoli Pablo ed Enea ci fa sorridere.

MARCO BOCCI IN CASA CON I FIGLI PREPARA LA PASTA E PENSA AI PROGETTI FUTURI

Marco Bocci casalingo è anche bravo in cucina, prepara la pasta fatta in casa mentre i suoi bambini gli tengono compagnia. In parte i figli capiscono la situazione ma in assenza di grandi spazi tutto si complica, anche se loro sono molto fortunati.

Marco e Laura cercano anche di continuare a lavorare, pensano ai progetti futuri, ai prossimi impegni, anche questo è fondamentale, pensare al domani. La tecnologia ci aiuta in ogni modo, ricorda che siamo tutti molto fortunati perché possiamo avere continui contatti con il mondo esterno, ma allo stesso tempo ci sono anche dei momenti in cui l’ansia e lo sconforto sono inevitabili.

Bisogna dare sfogo anche a questo e poi ritrovare la forza per riprendersi e ricominciare. Marco sta cercando di scrivere, di pensare a ciò che potrà fare quando tutto sarà finito e tutti saremo più forti.