Quelli della pizza lanciano una nuova idea: base pizza artigianale a casa, pronta in 5 minuti

In questi mesi di lockdown, gli italiani si sono scoperti o forse riscoperti, pizzaioli. Non è un caso se nei negozi, tra i prodotti andati a ruba, svettano in cime alla classifica la farina e il lievito. Il lievito di birra per settimane è stato un bene introvabile, molti commessi hanno pensato addirittura di scrivere sulla divisa che era terminato, viste le pressanti richieste dei clienti! Per fortuna da qualche settimana, stiamo pian piano tornando alla normalità e anche la voglia di avere una buona pizza fatta da un maestro, cresce! Oggi vi parliamo di un progetto che piacerà sicuramente a chi ama la pizza artigianale ma che pensa di gustarla comodamente a casa sua! Ci hanno pensato “Quelli della pizza” insieme ad Andrea Mainardi. Un progetto che sarà lanciato tra qualche giorno. In che cosa consiste? Prenotare a domicilio delle pizze artigianali da consegnare, senza essere cucinate ma pronte per essere gustate, in pochissimi minuti. Pizze fatte da maestri pizzaioli ma cucinate in casa quando preferiamo.

QUELLI DELLA PIZZA ARRIVANO NELLE NOSTRE CASE CON PIZZA ARTIGIANALE PRONTA IN 5 MINUTI

L’ideatore di questa idea, Marcello Rosa ci spiega: “L’ azienda si occupa da 10 anni della produzione e commercializzazione di Basi Pizza Artigianali stesa a mano .I nostri prodotti sono sempre stati indirizzarti verso il canale della Ristorazione (Bar, Pub, Ristoranti, Hotel, Catering, ecc…ecc…) ma adesso è arrivato il momento di rivolgerci anche ai privati.”

Dalla prossima settimana quindi, anche in casa si potrà gustare la pizza artigianale: “Durante il lockdown avevamo in magazzino bancali e bancali di merce fresca che sarebbe scaduta avendo tutti i clienti della ristorazione chiusi, abbiamo quindi donato ad associazioni benefiche ed a privati tutte le nostre scorte (circa 50.000 €) e ci siamo resi conto che oltre a far del bene tutti volevano altra merce perché anche a casa il prodotto veniva molto bene. Con l’aiuto di Andrea quindi siamo riusciti in poco tempo ad organizzare la logistica e le spedizioni anche per il mercato dei privati.”

Per capire meglio di che cosa stiamo parlando, date pure una occhiata a questo video

La base della pizza artigianale sarà consegnata a domicilio e poi basteranno poche mosse per avere una buonissima pizza fatta in casa ma buona appunto, come quella che si mangia in pizzeria! Preriscaldare il forno, farcire la pizza con gli ingredienti che abbiamo scelto, cuocere per meno di 10 minuti e il gioco è fatto! La base della pizza potrà essere inoltre conservata per un mese! Essendo prodotti freschi da frigorifero, la consegna avviene tramite corriere refrigerato a temperatura controllata (+4°C). Garantendo così la freschezza del prodotto al momento della consegna.

Per acquistare la base della pizza artigianale basterà visitare il sito https://casa.quellidellapizza.it/