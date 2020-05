Lo shopping di Antonella Clerici non è tutto firmato ma ammette la sua passione (Foto)

Tra le passioni di Antonella Clerici non può esserci solo la cucina, quasi tutte le donne adorano fare shopping e anche se confida di non spendere tanti soldi in vestiti c’è una cosa a cui non rinuncia (foto). “Non spendo tanto in vestiti e non ho tutto firmato” ha commentato Antonella Clerici rispondendo alle domande di Luca Bianchini in diretta Instagram. 50 domande attraverso le quali l’amata conduttrice è riuscita a farsi conoscere anche di più. In tv la vediamo sempre pronta a illuminare la scena nel vero senso della parola, se va in onda in prime time adora entrare nelle case di tutti con le paillettes. Di giorno il look è semplice, a La prova del cuoco erano più che altro i tacchi a rendere tutto un po’ scomodo ma è sempre così quando li mette ai piedi. Nella vita privata in passata adorava il nero, oggi sembra molto più colorata.

LO SHOPPING PREFERITO DI ANTONELLA CLERICI

“Non ho cose sempre all’ultima moda” ha aggiunto, quindi non entra di continuo nelle boutique come fanno tante altre colleghe. L’unica passione sono le borse, quelle belle, costose sì, è la sua spesa più importante per il look ma non ne ha tantissime, se sceglie un modello non lo compra certo di tutti i colori. A lei non le regalano, al massimo le regalano prosciutti e formaggi, come ha confessato ridendo.

Antonella Clerici non è una influencer, l’avevamo capito, potrebbe però suggerire quali sono gli alberghi più belli e quali città visitare. Ecco un’altra passione, i viaggi. In questo caso non ha dubbi, è qui che spende i soldi perché sceglie il posto migliore dove soggiornare, anche quando viaggia. Presto la vedremo di nuovo al suo posto, in tv, sta preparando un programma che la vesta in modo perfetto per potersi muovere come meglio crede.

