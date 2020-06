Il messaggio della mamma di Nadia Toffa: oggi avrebbe compiuto 41 anni (Foto)

Restano tutte le parole che Nadia Toffa ripeteva e che mamma Margherita continua a portare avanti con orgolio, ancora di più oggi che l’amatissina Iena avrebbe compiuto 41 anni (foto). Oggi è il compleanno di Nadia Toffa che purtroppo lo scorso 13 agosto ci ha lasciato; tanti i messaggi per lei, primo tra tutti il post di sua madre, tenera e forte come sempre, come avrebbe voluto sua figlia. Un post su Instagram, la foto che ci ricorda com’era prima che la malattia la spegnesse un po’ alla volta. Nadia ha perso la lotta contro quel brutto male ma tutto ciò che è riuscita a fare resta. La fondazione Nadia Toffa prosegue, mamma Margherita sta facendo tutto quello che lei le aveva chiesto, è un modo importante per andare avanti, per realizzare i sogni e i progetti iniziati.

IL COMPLEANNO DI NADIA TOFFA, IL POST DI MAMMA MARGEHRITA, I MESSAGGI D’AFFETTO

“Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro di noi. Ha trascorso una vita piena e intensa, siamo stati inondati dal suo amore e dal suo entusiasmo, che sentiamo forte ancora nel cuore. La immaginiamo gioiosa e serena tra gli angeli e nella pace dell’amore di Dio. Questo ci conforta e ci dona la forza di continuare a trascorrere ogni giorno con il suo coraggio, apprezzando la vita come un dono, come lei ci ha sempre insegnato.

– Mamma Margherita” non c’è bisogno di aggiungere altro, lei era un vero tesoro.

E’ il suo primo compleanno tra le stelle commentano in tanti aggiungendo cuori e ricordi. “Sei stata un esempio di coraggio per tutti noi. Oggi avresti compiuto 41 anni e ti vogliamo ricordare così, con il sorriso sulle labbra” commenta Giovanni Toti. Simona Ventura aggiunge: “Buon compleanno Nadia Chissà cosa pensi da lassù del mondo di oggi che sta cambiando radicalmente e velocemente. Sicuramente ti sarai arrabbiata più di qualche volta. Manchi sai?! Mi mancano i tuoi messaggi e la tua grinta.Ti penso oggi, come ogni giorno”. Rik Troiani attende la mezzanotte e scrive: “E’ da poco passata la mezzanotte, oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni e noi le vogliamo dire che ci manca tanto. Buonanotte Nadia, buon compleanno”

