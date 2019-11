La mamma di Nadia Toffa a Mattino 5: “Le ho detto vai tesoro, la mamma è serena”

Questa mattina, venerdì 29 novembre 2019, è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5. Tra gli ospiti del programma condotto da Federica Panicucci, la mamma della straordinaria Nadia Toffa, la Signora Margherita. Ospitata davvero ricca di racconti speciali, di emozioni incredibili e di lacrime. Nadia Toffa: una donna incredibilmente forte, sempre sorridente, sempre in campo per dar voce a chi la voce non l’aveva, amava il suo lavoro, amava gli altri e amava fare per gli altri. Una donna amata da tutti per le sue inchieste, per la sua semplicità, per l’empatia, il coraggio. Margherita ha raccontato a Mattino 5 quando le è arrivata la chiamata da Trieste, quando Nadia è stata male per la prima volta, quando Nadia ha scoperto che cosa stava succedendo.

“È stata operata subito. È stata operata 5 volte. Ha superato tutto. Il giorno dopo si alzava, si sedeva sulla sedia ed era sorridente“ ha così raccontato la mamma di Nadia Toffa. “Sto benissimo, sto alla grande” diceva la iena anche a Federica Panicucci.

Nadia Toffa era preoccupata per la sua mamma: “Ricordati che ci sarò sempre”

Nadia Toffa sapeva tutto. E diceva a sua madre che lei poteva convivere con quel dolore. “Quando non stava molto bene le ho raccontato una bugia” racconta Margherita a Mattino 5, sicura che Nadia adesso possa perdonarla. “La mamma non sta bene, andiamo in clinica” ha detto Margherita a sua figlia. Un modo per far curare anche Nadia e l’hanno curata benissimo, racconta la madre. Un modo per stare sempre con lei. Nadia non aveva dolori, stava bene e aveva molta fede. “Se me ne devo andare non c’è nulla da fare” diceva a sua madre. Nadia era solo dispiaciuta di lasciare la sua famiglia, aveva paura per la sua mamma. “Tu ti devi ricordare che la vita è sacra anche con il dolore. Ricordati mamma che ci sarò sempre” così diceva a mamma Margherita che oggi racconta orgogliosamente sua figlia e la grande donna che è stata e che è. Momento di profonda commozione nello studio di Mattino 5 quando Margherita parla del momento in cui ha capito che Nadia era più stanca, più pallida, che stava andando via. “Le ho detto vai tesoro, la mamma è serena e lei se n’è andata veramente” ha raccontato la Signora Margherita in lacrime. “Adesso mi manda tanta energia per continuare a vivere. Lei mi aiuta tutte le mattine. Mi alzo e sono piena di energia. C’è lei, la sento tantissimo” ha aggiunto.

Margherita racconta sua figlia Nadia Toffa a Mattino 5 e parla del libro e della Fondazione

La Signora Margherita ha anche parlato del libro “Non fate i bravi”. Nadia Toffa scriveva di notte dei pensieri, dei racconti, dei testi. Si svegliava e scriveva. Le parole di Nadia sono diventate un libro con un titolo speciale, una frase che lei diceva spesso per incoraggiare la gente a osare nella vita. La mamma di Nadia ha letto una poesia che sua figlia ha scritto proprio per lei, in cui parla della madre come una maestra di vita, come la sua leonessa. “Che mamma!” ha commentato Federica Panicucci. “Che mamma? Che figlia!” ha risposto Margherita. Il ricavato del libro Non fate i bravi andrà in beneficenza e, a proposito di questo, il 3 dicembre 2019 verrà presentata la Fondazione. Fondazione per raccogliere dei fondi per la ricerca e la cura oncologica. “Faremo di tutto, faremo anche altre cose” ha così assicurato Margherita a Mattino 5.

Tanti anche gli ospiti in studio che sono voluti intervenire per raccontare la straordinaria Nadia Toffa e per commentare anche le parole meravigliose utilizzate dalla sua mamma. Tra queste anche la scrittrice Marina Di Guardo, mamma delle sorelle Ferragni, che si è commossa molto. “Non è scontato il rapporto madre figlia. Nadia ha avuto solo te. Devi essere fiera di quello che hai saputo donare a tua figlia“ ha detto la Di Guardo alla Signora Margherita che oggi pensa alle cose belle fatte insieme alla sua Nadia e a tutte le altre che farà per lei.