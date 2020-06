Si rompe l’infradito, Ilary Blasi a piedi nudi a Montecarlo (Foto)

E’ capitato a tutti che l’infradito si sia rotto mentre camminavamo ed è successo anche a Ilary Blasi mentre passeggiava a Montecarlo (foto). Non si è certo disperata Ilary ma ha proseguito con ironia continuando a sfilare come avrebbe fatto una modella. Il tutto è apparso sul suo profilo social facendo sorridere ancora una volta tutti. Un piccolo imprevisto che non ha certo fermato Ilary Blasi. La showgirl e conduttrice per la sua passeggiata a Montecarlo aveva scelto un look perfetto e le scarpe comode, desiderava godersi quelle ore, invece è stata tradita dalle sue adorate infradito. In compenso non ha perso l’eleganza, non si è per niente scomposta e ha proseguito camminando con l’infradito in bella mostra. Un momento divertente per tutti, la ciabattina rotta ha fatto sorridere tutti i suoi follower su Instagram che hanno potuto apprezzare ancora una volta la sua ironia.

ILARY BLASY TRADITA DALLA CIABATTINA A MONTECARLO

Sono davvero delle traditrici le infradito, all’improvviso, senza alcun avviso ti abbandonano e non c’è rimedio. Ilary non si è fatta di certo trovare impreparata e la sua pedicure perfetta è stata messa al centro dell’attenzione. Con un cerchietto e una freccia verdi ha voluto evidenziare proprio il suo piedino scalzo.

Di sera però si è ripresa tutto con gli interessi mostrando le sue scarpe elegantissime e davvero deliziose, arancioni, luccicanti e ben visibili sotto il suo abito corto. Più sensuale è bella che mai ha così dimenticato l’episodio di qualche ora prima. Una Cenerentola moderna che sa prendersi in giro.

Non è la prima volta che la moglie di Francesco Totti riesce a far ridere tutti, lo fa di continuo con i suoi video in cui tormenta i figli con le sue domande, le sue richieste. Di recente ha anche mostrato i suoi boccoli fatti in casa, per niente apprezzati dall’ex capitano.

