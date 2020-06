Letizia Ortiz indossa un’elegante tuta, torna il rosso e la regina è sempre chic (Foto)

Torna il rosso per la bella regina di Spagna: Letizia Ortiz è tornata agli impegni ufficiali accanto al re Felipe e dopo l’emergenza sanitaria (foto). Finalmente tornano i look da ammirare di Letizia di Spagna, la sua eleganza è innata ma esaltata anche dalla scelta dei suoi abiti e degli accessori, in questo caso da una elegante tuta rossa. Lo sappiamo bene che il rosso riempie i suoi guardaroba, è uno dei suoi colori preferiti, le sta un vero incanto ed è anche un colore che porta il buon umore, dà forza ed è ciò di cui anche in Spagna tutti hanno bisogno dopo l’emergenza sanitaria. Letizia Ortiz si sta adoperando per fare ripartire il suo Paese, colpito come tanti altri dal coronavirus. Letizia di Spagna è tornata in pubblico in tutta la sua eleganza, pantaloni larghi che mostrano parte della gamba, non tutte li possono indossare apparendo perfette come lei che da sempre è in forma perfetta.

LETIZIA ORTIZ SEMPRE CON TACCHI ALTISSIMI

Per la regina di Spagna non manca mai il tacco 12, soprattutto quando è accanto a suo marito, vista la sua altezza. In estate arrivano anche le zeppe e raramente l’abbiamo ammirata con le scarpe basse o delle sneakers. Ovvio che in occasioni ufficiali come al museo del Prado di Madrid scegliesse il look perfetto. Mascherina necessaria all’arrivo e quando non ha avuto la possibilità di mantenere la distanza ma poi il sorriso per le foto di rito. La prudenza non deve mai mancare, l’attenzione resta alta anche se bisogna ricominciare.

Un abito leggerissimo per lei, a Madrid fa già caldo, borsetta e scarpe tutto in rosso.

La quarantena è terminata, i look per l’ex giornalista possono tornare quelli di un tempo e ispirare tantissime donne.