Letizia Ortiz: tornano i suoi look perfetti e di tendenza (Foto)

Capelli più lunghi, lockdown finito e Letizia Ortiz torna con i suoi look come sempre molto apprezzati (foto). In visita al centro sportivo de Alto Rendimiento Letizia di Spagna a Madrid riparte mentre la Spagna inizia a tirare qualche sospiro di sollievo. I reali di Spagna tornano sorridere e in questo inizio di normalità ci sono anche i look primaverili dell’ex giornalista. I temi leggeri mancavano a tutti, le donne adorano curiosare nel guardaroba della Ortiz che come sempre sfoggia la giusta mise. La regina di Spagna riesce a dosare abiti costosi con brand accessibili a tutti, primo tra tutti Zara. La mascherina tra le mani e tutta l’energia possibile, ma cosa ha indossato Letizia Ortiz? E’ arrivato il sole e torna il bianco, questa stagione è apprezzatissimo e lei non può farne a meno. Sono tornati i tailluer ma niente gonne, spazio alla comodità con i pantaloni leggeri.

LETIZIA ORTIZ CON LA GIUSTA ELEGANZA IN BIANCO

Giacca e coulotte, tessuto chiaro, leggero, caviglie scoperte, camicetta color caramello a pois e le immancabili scarpe di corda con la zeppa alta. Letizia di Spagna sembra una modella, perfetta con la sua eleganza, il suo passo sicuro, l’abito giusto, una vera regina accanto al suo re Felipe.

I pantaloni che indossa sono molto comodi ma attenzione, non sono adatti a tutte, il bianco poi non aiuta ma di modelli e colori ne possiamo indossare tanti.

Le distanze sono ancora e sempre necessarie ma è il momento di tornare a sorridere, anche senza abbracci e strette di mano. Non è stato un periodo semplice per nessuno e la Spagna è stato tra i Paesi che ha sofferto molto a causa del Covid-19. Letizia Ortiz come tutti ha rallentato le sue giornate ma l’abbiamo vista impegnata con la Croce Rossa, con le figlie, con lo smart working, oggi finalmente si va avanti.