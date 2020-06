Per il compleanno di William la dolcissima foto con Charlotte, George e Louis fa impazzire tutti

Un giorno speciale per il principe William il suo compleanno che ovviamente non poteva che essere celebrato con una foto di famiglia. Ancora una volta Kate Middleton fa un passo indietro perchè il protagonista deve essere suo marito, futuro re di Inghilterra! E così ecco che per i sudditi di sua maestà e per tutti i fans della famiglia reale, arrivano due nuovi scatti della famiglia! Papà William gioca e si diverte, mettendosi anche in posa, con i suoi tre figli. Il ritratto di quella che vuole sembrare una famiglia normale, anche se non lo è! Ma l’amore di un padre per i suoi figli è universale, poco importa se tra qualche anno potresti indossare una corona. Kate lo sa bene e sceglie di mostrare ancora una volta la sua famiglia in totale semplicità. Due scatti in giardino, uno sull’altalena, tutti insieme per una foto posata che ritrae Charlotte, William e il piccolo Louis. Poi uno scatto più divertente, quello sull’erba con i bambini che giocano e si divertono con il loro papà. Sono scatti dolci e felici che hanno conquistato, nel giro di pochissime ore, le migliaia e migliaia di persone che le hanno viste sui social e sui siti on line.

Il principe William Arthur Philip Louis del Galles è nato al St Mary’s Hospital, a Paddington, alle 21.03 del 21 giugno del 1982. Pesava 7 libbre e 2 once. Oggi festeggia i suoi 38 anni.

BUON COMPLEANNO WILLIAM: DUE FOTO PER FESTEGGIARE I SUOI 38 ANNI

Il messaggio che accompagna la pubblicazione delle foto scattate nel bellissimo giardino della tenuta di Sandringham, a Norfolk.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new picture of The Duke with Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis ahead of The Duke’s birthday tomorrow. The picture was taken earlier this month by The Duchess.

Come sempre si fa notare la piccola Charlotte che nella foto sull’altalena, posa proprio come fosse una diva.