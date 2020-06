Meghan Markle è incinta e fa di tutto per nascondere le sue forme arrotondate? (Foto)

Meghan Markle è incinta del secondo figlio? Torna ancora una volta il gossip sulla nuova dolce attesa di Harry e Meghan Markle ma questa volta potrebbe essere tutto vero e c’è chi sottolinea il malumore della regina Elisabetta. La regina d’Inghilterra non è felice che suo nipote Harry abbia un altro figlio da sua moglie? Non è questo il problema ma se davvero Meghan è incinta il punto è che lo sta nascondendo mentre il protocollo della royal family prevede che la regina Elisabetta sia sempre informata per prima di tutto. Ci sarebbero vari indizi pronti a confermare la dolce attesa, sembra che la Markle appaia sempre in modo da nascondere le forme arrotondate. Se è in video non viene mai ripresa del tutto ma mostra solo il viso a mezzo busto, inoltre i vestiti l’aiuterebbero a camuffare la gravidanza.

PERCHE’ MEGHAN MARKLE DOVREBBE NASCONDERE LA SECONDA GRAVIDANZA?

Non c’è ovviamente nessuna conferma ufficiale né una smentita sul gossip lanciato dal sito newidea.com, ma una fonte vicina a Harry e Meghan avrebbe rivelato tutto, che i genitori di Archie vogliono allargare la famiglia. Lei desidera tanto avere una figlia femmina ma desidererebbe anche che la famiglia reale inglese non fosse messa a conoscenza. L’ex attrice preferirebbe attendere prima di dare l’annuncio a tutti e anche alla regina.

Per crescere i suoi figli Meghan ovviamente a Los Angeles può contare sull’aiuto di mamma Doria Ragland. Sembra infatti che la mamma si sia trasferita nella loro villa. I tabloid continuano a scrivere cercando l’indizio per spettegolare ma come sempre non c’è nessuna conferma, solo supposizioni.

Si continua a parlare di tensioni tra Harry e la sua famiglia e anche che Carlo non avrebbe gradito il silenzio del figlio sul secondo figlio in arrivo. Ancora una volta solo chiacchierare? Lo sapremo presto.