Federico Fashion Style e il conto troppo salato di una cliente con l’arrivo della polizia: il parrucchiere smentisce

Ieri è circolata in rete una notizia arrivata direttamente da Anzio, cittadina nella quale Federico Fashion Style ha uno dei suoi saloni di bellezza. Molte testate giornalistiche, oltre ai siti che si occupano on line di personaggi noti come Federico Fashion Style, hanno infatti parlato di quello che sarebbe successo qualche giorno fa nel salone di Anzio. Stando al racconto partito a quanto pare dai media locali, una cliente di Federico, si sarebbe lamentata del conto, dopo aver fatto il suo trattamento. Pare che la signora si aspettasse di ricevere un conto di 300 euro mentre poi una volta finito il tutto, avrebbe invece dovuto pagare 600 euro. Qui poi la storia diventa diversa in base al giornale che la racconta. Secondo qualcuno la donna avrebbe insistito per pagare solo quello che pensava fosse corretto, secondo altri, il parrucchiere le avrebbe chiesto di non pagare nulla. Altri giornali raccontano di un intervento della polizia.

Ma che cosa è successo davvero? Per il momento non è dato saperlo ma Federico Fashion Style via social, si toglie qualche sassolino dalle scarpe e spiega che le notizie non sono quelle arrivate ai giornali, anche se però non dice nel dettaglio quello che è realmente successo.

FEDERICO FASHION STYLE RISPONDE ALLE POLEMICHE SUI SOCIAL

Il parrucchiere ieri, ha fatto notare che Valeria Marini, una star, è arrivata da Roma ad Anzio solo perchè lì c’è il suo salone. “Valeria abita sopra il mio salone a Roma, è venuta qui perchè io oggi ero qui e quindi lei è venuta ad Anzio, se non ci fossi stato io non sarebbe mai venuta” ha detto il parrucchiere star di Real Time con il suo Salone delle meraviglie. Federico fa notare che ad Anzio circolano voci che non rispecchiano quello che succede realmente e che anche questa volta, invece di parlare delle cose belle, e quindi dell’arrivo in città di una star, si mettono in giro voci e fatti che non corrispondono al vero…

“E’ successa una piccolezza con una cliente, una cosa piccola che non è assolutamente come quella che hanno scritto ma sul giornale è stata riportata una roba non vera” dice Federico che attacca quindi chi ha fatto partire dalla stampa locale la notizia. “Ma Anzio è così, le cose non vere vengono pubblicate le cose vere e belle come un personaggio pubblico che viene qui no” ha chiosato Federico Fashion Style.

